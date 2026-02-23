海嵎示範單位｜325呎無改動一房 三合一露台+明廁設計(多圖)｜堅尼地城新盤

永義國際(1218)旗下堅尼地城「海嵎」設1座住宅大樓，提供125伙，單位實用面積介乎247至1,063方呎。項目主打一房及兩房戶型，當中佔最多為標準一房單位，提供99伙，實用面積介乎284至328方呎。
項目設有以18樓D室為藍本搭建的無改動示範單位，實用面積325方呎，屬一房連開放式廚房設計，外連38方呎「三合一」露台，即單位之露台、工作平台和冷氣機平台合併。
單位客飯廳長約5.3米、闊約2.25米，樓層高度最高達3.4米，特高樓底配合大型觀景窗，可讓更多陽光照入室內，同時令空間更加開揚。開放式廚房設有L形雙面工作檯面，備有多組櫥櫃，收納空間充足。所有廚房電器均採用歐洲著名品牌，包括Gorenje電磁爐、微波焗爐、洗衣乾衣機及雪櫃。
浴室設有窗戶屬明廁設計，有助採光及通風，並配置Panasonic浴室寶。浴室潔具選用國際知名品牌，包括德國衛浴品牌Hansgrohe洗手盤水龍頭及花灑套裝，配合韓國衛浴品牌Bain d'Or坐廁。
值得留意，單位配置多項實用設計，當中大門配備Samsung智能電子門鎖，提升家居保安及出入方便，而玄關位置設有貼心鞋櫃，方便住戶日常收納需要；客飯廳及睡房均安裝大金分體式冷氣機。
⇊「海嵎」18樓D室無改動示範單位⇊
海嵎一房示範單位
「海嵎」位處堅尼地城爹核士街1D號，設1座住宅大樓，住宅部分由5樓至28樓為標準住宅樓層，每層約5至6伙，住客會所則設於2至3樓。單位實用面積介乎247至1,063方呎。標準一房單位佔最多，提供99伙，實用面積介乎284至328方呎；標準兩房單位涉21伙，實用面積由412至471方呎；另設4伙平台特色單位，實用面積由247至471方呎；以及1伙頂層特色戶，實用面積1,063方呎，為全盤面積最大單位。