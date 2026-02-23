海嵎示範單位｜325呎無改動一房 三合一露台+明廁設計(多圖)｜堅尼地城新盤

永義國際(1218)旗下堅尼地城「海嵎」設1座住宅大樓，提供125伙，單位實用面積介乎247至1,063方呎。項目主打一房及兩房戶型，當中佔最多為標準一房單位，提供99伙，實用面積介乎284至328方呎。

項目設有以18樓D室為藍本搭建的無改動示範單位，實用面積325方呎，屬一房連開放式廚房設計，外連38方呎「三合一」露台，即單位之露台、工作平台和冷氣機平台合併。

單位客飯廳長約5.3米、闊約2.25米，樓層高度最高達3.4米，特高樓底配合大型觀景窗，可讓更多陽光照入室內，同時令空間更加開揚。開放式廚房設有L形雙面工作檯面，備有多組櫥櫃，收納空間充足。所有廚房電器均採用歐洲著名品牌，包括Gorenje電磁爐、微波焗爐、洗衣乾衣機及雪櫃。