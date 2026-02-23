中原(工商舖)：1月商舖租賃成交按年增38.3% 料新春檔期價量更勝去年｜商舖市況

月內最大宗成交為方德證券租用上環巨舖開設首間實體門市，涉及上環德輔道中188號金龍中心地下7號舖連一樓及二樓。

隨著聖誕新年檔期告一段落，市場開始爲即將到來的新春檔期作準備，相對於2025年新春檔期，今年商舖租賃市場的成交宗數及金額按年均錄得顯著升幅，反映本港舖市復甦情況仍然樂觀。據中原(工商舖)統計，1月份商舖租賃市場錄得約260宗成交，涉及成交金額約2,633萬元，按年升幅分別達38.3%及55.56%。中原分析，傳統零售業旺季即將完結，再加上節日情緒放緩交投，預料2月份商舖租務成交將保持平穩。

1 月商舖租賃成交額按年升 55.56%

中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，中原(工商舖)資料顯示，1月份商舖市場錄得約260宗租賃成交，涉及成交金額約2,633萬元，按月回調約13.62%及約15.63%，與去年同期相比，則大幅上升約38.30%及約55.56%。至於租用面積亦錄得約39.7萬方呎，按月減少約19.19%，按年增加32.42%。而月內最大宗成交為方德證券租用上環巨舖開設首間實體門市，涉及上環德輔道中188號金龍中心地下7號舖連一樓及二樓，租用面積約13,952方呎，每月租金約78萬元，平均呎租約56元。隨著本港金融市場交投持續活躍，證券行及銀行等金融機構加快擴充步伐，帶動核心區商舖租賃需求，進一步推動空置率持續下降。