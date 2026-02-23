中原(工商舖)：1月商舖租賃成交按年增38.3% 料新春檔期價量更勝去年｜商舖市況

隨著聖誕新年檔期告一段落，市場開始爲即將到來的新春檔期作準備，相對於2025年新春檔期，今年商舖租賃市場的成交宗數及金額按年均錄得顯著升幅，反映本港舖市復甦情況仍然樂觀。據中原(工商舖)統計，1月份商舖租賃市場錄得約260宗成交，涉及成交金額約2,633萬元，按年升幅分別達38.3%及55.56%。中原分析，傳統零售業旺季即將完結，再加上節日情緒放緩交投，預料2月份商舖租務成交將保持平穩。
1月商舖租賃成交額按年升55.56%
中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，中原(工商舖)資料顯示，1月份商舖市場錄得約260宗租賃成交，涉及成交金額約2,633萬元，按月回調約13.62%及約15.63%，與去年同期相比，則大幅上升約38.30%及約55.56%。至於租用面積亦錄得約39.7萬方呎，按月減少約19.19%，按年增加32.42%。而月內最大宗成交為方德證券租用上環巨舖開設首間實體門市，涉及上環德輔道中188號金龍中心地下7號舖連一樓及二樓，租用面積約13,952方呎，每月租金約78萬元，平均呎租約56元。隨著本港金融市場交投持續活躍，證券行及銀行等金融機構加快擴充步伐，帶動核心區商舖租賃需求，進一步推動空置率持續下降。
九龍區空置率按月微增
空置率方面，何潔釵指出，1月份港島區空置率各自發展，中環1月份錄得空置率為6.87%，連續3個月維持同等水平，按年則回落0.11個百分點。灣仔1月份空置率為5.64%，按月增加0.57個百分點，銅鑼灣空置率則錄得6.27%，按月回落0.11個百分點；兩區較去年同期分別上升0.82及0.34個百分點。而九龍區空置率持續增加，當中尖沙咀及旺角空置率分別為6.61%及8.82%，按月輕微增加0.06及0.10個百分點，按年則上升0.48及0.54個百分點。
何潔釵指出，本港今年新春檔期的租務表現按年錄得顯著增幅，反映商舖租賃市場復甦步伐理想；然而，租務交投仍見按月輕微回落，或顯示商戶對新春檔期信心未及聖誕新年假期。受港人外遊、網購普及等因素影響，商舖空置率繼續錄得按月上升，令租金缺乏上調動力。何氏認為，隨着金融機構持續擴充，以及更多海外及內地企業來港開業，相信有望進一步消化現有空置，預料2月份商舖租賃成交宗數有望維持穩定。