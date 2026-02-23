吸引力下跌！中原：去年新盤開放式戶推盤量及佔比 同見5年新低｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出， 2025年中H按息跌低於封頂息率後，樓市氣氛改善，樓價見底回升，發展商加快推盤，全年共推31個全新樓盤，共14,077個單位，較2024年增近一成，為2021年後以來最多。除兩房外，其餘房型推盤佔比均下跌，以開放式單位跌幅最多，按年跌超過3個百分點，推盤量按年更大減逾半，佔比及推盤量皆創五年新低。2025年只有一房及兩房售出比例按年錄得上升，且重越六成水平。2021年樓價高峰時，入場費較低的開放式單位盛行，但近年樓價已較高位調整回落逾兩成，上車客可負擔一房及兩房，開放式單位吸引力減少，加上發展商亦逐漸減少開則納米單位，故導致開放式推盤量及佔比急降。

兩房主導市場 佔比錄 52.1% 2025年首次推出之新盤兩房依然主導近年市場，共提供7,332個單位，按年升31.4%，佔比錄52.1%，按年升8.7個百分點，數量及佔比均創近五年新高。開放式單位推盤量及佔比則創新低。去年開放式單位首推樓盤數量只有338個，按年大減53.1%，較2021年高位(1,826個)更大減超過八成，僅佔全市場2.4%，較2021年高位(10.8%)下跌8.4個百分點。

一房推盤量按年微升 1.3% 而一房推盤3,699個單位，按年微升1.3%，佔比26.3%，按年微跌2.1個百分點，但較2022年高位(34.9%)累計跌8.6個百分點。三房及四房或以上的推盤量佔比連升2年後輕微回落。2025年兩者分別提供2,108個及600個單位，按年減少8.0%及3.8%，佔市場15.0%及4.3%，佔比按年跌2.8及0.6個百分點。

一房及兩房戶售出比例均重返六成以上 新盤售出比例方面，2025年首次推出樓盤全年售出8,529個單位，佔新推出樓盤單位的六成(60.6%)，屬近4年新高，僅次於2021年的62.6%。按房型分析，一房及兩房單位的售出比例按年回升，兼重返六成以上，分別錄60.5%及63.7%，較2024年上升8.3及5.9個百分點；與2023年低位比較則上升14.1及6.6個百分點。反映放寬印花稅及樓市回升後，買家偏向入市一房及兩房單位。去年開放式單位售出比例則與2024年相若，僅微跌0.8個百分點。三房及四房或以上單位的售出比例分別錄58.1%及30.8%，按年減少8.2及6.9個百分點，但仍較2023年低位(40.4%及5.0%)顯著回升，大幅上升17.7及25.8個百分點。