仲量聯行：整體寫字樓空置率降至13.5% 中環甲廈空置率按月回落0.8%｜商廈市況

中環甲級寫字樓空置率逐漸改善，由2024年9月高峰期的12.2%回落，按月下降0.8個百分點至一月底的10.1%。整體寫字樓市場的出租率持續改善。截至一月底，整體寫字樓空置率下降至13.5%；灣仔／銅鑼灣及尖沙咀的空置率亦分別按月下跌0.5個百分點。

仲量聯行發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，金融業的租賃需求持續強勁，推動中環的空置率降至2023年以來的最低水平。

甲廈租賃市場錄 589,700 呎正淨吸納量

仲量聯行香港商業部主管郭禮言（Sam Gourlay）表示，市場正重現租賃需求回流至核心地段的趨勢，需求主要由金融機構所帶動。中環數幢最優質的甲級寫字樓的空置率已大幅改善／回落至單位數字部分外溢的需求將逐步滲透至非傳統核心商業區，整體甲級寫字樓市場有望受惠。

一月份，甲級寫字樓租賃市場錄得589,700方呎的正淨吸納量。其中較為矚目的交易包括Turiya Capital由衡怡大廈遷出，並於中環 The Henderson承租低層單位，總面積達 5,700方呎。