沙田新城市廣場新春長假人流及生意額 均錄雙位數升幅

新鴻基地產(016)旗下沙田新城市廣場今年新春斥資逾1,000萬元，全面打造以寵物友善元素融入的花藝賀年裝置，貫穿室內及戶外空間。商場3樓中庭設置【花開結緣．風生水起】大型花藝祈緣裝置，戶外【NTP Sky Garden】則推出日夜雙體驗：日間首度開放【天空之鏡】及互動【水迷宮】，晚上再度聯乘日本知名光影藝術團隊NAKED Inc.，於全港商場最大的戶外水幕呈獻春日限定【花之盛宴．光影匯演】，以日夜聯動、空間協作的互動體驗延伸全時段消費潛力。為延續新春熱潮，商場更於初一至初六期間加推多項賀歲活動，包括新春市集、動漫祭市集、初一至初三的財神派利是巡遊，以及初五的醒獅賀歲表演，進一步營造熱鬧氛圍；加上2月正值賞花期，7樓戶外【NTP Sky Garden】栽種的紅花、黃花風鈴木及其他花卉盛放亦吸引不少市民到訪拍照，帶動商場整體人流及生意額較去年同期錄得雙位數字升幅。

新鴻基地產代理租務部副總經理許嘉雯表示，農曆新年是傳統的消費旺季，加上粵車南下政策於去年底推出，連續9天的新春長假期有效帶動旅客到商場體驗香港獨特的賀歲文化。今年新春，新城市廣場善用各種空間協作，由室內到戶外，提供日夜雙體驗，再配合市集及賀歲醒獅表演，讓顧客在濃厚節慶氛圍中享受購物、用膳樂趣與娛樂。在多重推廣體驗活動下，成功吸引大批家庭、年輕客群及寵物主人於不同時段到訪辦年貨、置新裝及與親友相聚，帶動商場人流平均上升約10%，商戶生意額增長約12%，其中餐飲、時裝、美妝、電器及珠寶鐘錶最為受惠，印證新春密集式推廣策略相當奏效。

「粵車南下」推動跨境家庭消費 平均消費逾 5 千元 不少內地旅客喜歡來港辦年貨，配合去年底推出的「粵車南下」政策，新城市廣場與 HomeSquare聯手優化自駕遊客體驗，吸引更多跨境家庭自駕遊客到訪。兩大商場全面升級停車場，提供多達20個快速充電樁，支援免觸式入場及三地車牌識別，並設置國內主要支付平台付款碼，確保車主順暢出入。兩大商場亦推出專屬優惠，粵車南下車主可享高達5小時免費泊車，登記成為The Point會員可獲1,000元迎新購物禮券，涵蓋餐飲及零售逾100家商店，成功延長南下顧客逗留時間，刺激餐飲及零售消費。集團旗下位於沙田的兩大酒店亦同步推出「粵車南下」三日兩夜自駕悠遊住宿計劃，旅客入住高級客房亦可享免費充電及泊車服務，以及一系列酒店禮遇，讓跨境自駕行程更便利、更全面。

許嘉雯指出，自政策推出迄今，每個周末均有來自廣州、中山、珠海及江門的南下車主駕駛前往商場，平均逗留時間約3小時，而適值新春假期，不少粵車南下車主均攜同家人前往置辦年貨及體驗香港的特色地道美食，有效帶動商場的時裝、電器、金飾、餐飲及超市百貨商戶生意，平均消費錄得逾5,000元。