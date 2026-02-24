利嘉閣：2025年全年私宅動工量錄9102伙 按年大增近81%｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，去年動工進度有序，根據屋宇署今日發表的最新數據，2025年十二月份全港共有3個私人住宅項目合共3伙動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），為六個單月最少，項目包括渣甸山睦誠道12號(1伙)、九龍塘界限街115號(1伙)及西貢白沙灣(1伙)。另外屋宇署最新修訂去年八月及九月動工項目，分別加入土瓜灣鴻福街／啟明街項目(A地盤)(566伙)及小欖樂濤街5號(4伙)，令2025年全年動工量累計9,102伙，較2024年的5,030伙大增近81%，恢復至較正常水平。
2025年私宅落成量落成達預測88%
此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署今日最新發表的資料月報顯示，2025年十二月份全港共有5個項目，合共892個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較十一月份的383伙增加逾1.3倍；去年全年共有60個項目、涉及18,450伙私宅落成，達差估署原本全年預測20,862伙的88.4%，較2024年全年的24,263伙減少近24%。
根據資料顯示，十二月份本港共有5個私宅項目正式落成，當中規模最大的是天水圍「YOHO WEST PARKSIDE」，涉及525伙；其次為油麻地「高臨」涉及的259伙；至於，土瓜灣美善同道55號(102伙)、山頂施勳道3號(5伙)及盧吉道27號(1伙)亦於期內竣工。
九龍區落成量佔整體比例48.8%
按地區劃分，2025年全年九龍區共有28個項目、合共9,002個單位落成，佔整體比例約48.8%；新界區共有13個項目落成，涉及單位總數6,626伙，佔整體私宅落成量約35.9%；港島區則有19個項目落成，涉及2,822伙，佔整體私宅落成量約15.3%。
2026年料私宅落成量達最多2.2萬伙
陳海潮指出，2025年私宅落成量僅佔差估署預測的20,862伙約88%，當中部分原料於去年落成的項目有機會延遲至今年，故料今年私人住宅落成量有機會較差估署初步預測的20,098伙稍多，或達2.1萬伙至2.2萬伙以內水平。