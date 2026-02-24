利嘉閣：2025年全年私宅動工量錄9102伙 按年大增近81%｜樓市數據

十二月份規模最大的是天水圍YOHO WEST PARKSIDE，涉及525伙。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，去年動工進度有序，根據屋宇署今日發表的最新數據，2025年十二月份全港共有3個私人住宅項目合共3伙動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），為六個單月最少，項目包括渣甸山睦誠道12號(1伙)、九龍塘界限街115號(1伙)及西貢白沙灣(1伙)。另外屋宇署最新修訂去年八月及九月動工項目，分別加入土瓜灣鴻福街／啟明街項目(A地盤)(566伙)及小欖樂濤街5號(4伙)，令2025年全年動工量累計9,102伙，較2024年的5,030伙大增近81%，恢復至較正常水平。

2025 年私宅落成量落成達預測 88%

此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署今日最新發表的資料月報顯示，2025年十二月份全港共有5個項目，合共892個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較十一月份的383伙增加逾1.3倍；去年全年共有60個項目、涉及18,450伙私宅落成，達差估署原本全年預測20,862伙的88.4%，較2024年全年的24,263伙減少近24%。

根據資料顯示，十二月份本港共有5個私宅項目正式落成，當中規模最大的是天水圍「YOHO WEST PARKSIDE」，涉及525伙；其次為油麻地「高臨」涉及的259伙；至於，土瓜灣美善同道55號(102伙)、山頂施勳道3號(5伙)及盧吉道27號(1伙)亦於期內竣工。