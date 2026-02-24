藍灣半島全海景改則兩房套戶下午放盤 即晚1300萬閃電賣出(多圖)｜二手樓成交

世紀21Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，即使受到農曆新年長假期影響，本月樓市交投依然暢旺，小西灣藍灣半島本月暫錄得6宗交投，與上月同期的7宗相若，最新一個三房套單位放盤僅約8小時即日以1,300萬元售出。

招潔冰稱，最新促成藍灣半島7座高層B室成交，單位實用面積約811方呎，原則為三房主人套房連工人套設計，現改為大兩房套另工人套間隔，眺望將軍澳跨灣大橋全海景。原業主於農曆年前平日下午放售單位，開價1,320萬元，最終放盤前後僅約8小時，即日晚上閃電以1,300萬元售出單位，輕微減價20萬元或約1.5%，呎價約16,030元。