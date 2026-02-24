熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Feb-24 08:15
更新：2026-Feb-24 08:15

藍灣半島全海景改則兩房套戶下午放盤 即晚1300萬閃電賣出(多圖)｜二手樓成交

分享：
1300

藍灣半島全海景改則兩房套戶下午放盤 即晚1300萬閃電賣出(多圖)｜二手樓成交

adblk4

世紀21Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，即使受到農曆新年長假期影響，本月樓市交投依然暢旺，小西灣藍灣半島本月暫錄得6宗交投，與上月同期的7宗相若，最新一個三房套單位放盤僅約8小時即日以1,300萬元售出。

招潔冰稱，最新促成藍灣半島7座高層B室成交，單位實用面積約811方呎，原則為三房主人套房連工人套設計，現改為大兩房套另工人套間隔，眺望將軍澳跨灣大橋全海景。原業主於農曆年前平日下午放售單位，開價1,320萬元，最終放盤前後僅約8小時，即日晚上閃電以1,300萬元售出單位，輕微減價20萬元或約1.5%，呎價約16,030元。

adblk5

⇊直擊藍灣半島7座高層B

1300 (1) 1300 (5) 1300 (6) 1300 (7) 1300 (3) 1300 (4) 1300 (2)

原業主帳賺逾「9球」

招潔冰透露，買家為區內客，單位位處高層，全屋窗戶外望一望無際將軍澳蔚藍美景，主人房更享180度還回海景觀，遠眺九龍獅子山，郵輪碼頭至澳南海景，日間碧海藍天，晚間璀璨繽紛，目不暇給，故買家一見傾心立即拍板購入作為安樂窩。

據了解，原業主於2003年以365萬元購入單位，持貨約23年，現轉售帳面獲利935萬元，物業期內升值近2.6倍。資料顯示，藍灣半島位於小西灣道28號，2001年入伙，共有8座，提供3,098伙。

即睇小西灣藍灣半島放盤 (House730)

adblk6
情侶同居必買傢俬清單｜資料來源︰裝修佬 情侶同居必買傢俬清單｜沙發床（am730製圖） 情侶同居必買傢俬清單｜伸縮餐枱（am730製圖） 情侶同居必買傢俬清單｜鞋櫃（am730製圖） 情侶同居必買傢俬清單｜雙人床（am730製圖） 情侶同居必買傢俬清單｜收納櫃（am730製圖）

ADVERTISEMENT

送BOC Pay+ X M&M'S 慶新年開運箱

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務