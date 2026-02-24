樓市氣氛轉旺 二手盤源不足！入伙盤業主收樓即沽賺百萬「過肥年」

馬年開局，市場對樓市前景普遍樂觀，預期走勢穩步向上。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，過去一年，股市與樓市同步上揚，住宅市場更成功翻身，不論交投量或樓價均顯著攀升，堪稱價量齊升的一年。

回顧蛇年，反映整體二手樓價的中原城市領先指數CCL錄得逾7%升幅，不僅成功扭轉連跌三年的頹勢，更創下自2017年雞年錄得約15%升幅以來，八年最大升市。

樓市反彈，不少市民成功把握過去十年難得的低位入市良機，見有可觀利潤，趁機沽貨，過了一個真正的「大肥年」。如西沙大型新盤推出時接獲數萬個認購登記，短時間內售出數千伙，反映市場需求強勁。由於大量向隅客未能成功入市，最終流向該盤的二手市場，加上屬現樓，不受預售樓花限制，可即時轉售，令二手交投旺上加旺。