樓市氣氛轉旺 二手盤源不足！入伙盤業主收樓即沽賺百萬「過肥年」

馬年開局，市場對樓市前景普遍樂觀，預期走勢穩步向上。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，過去一年，股市與樓市同步上揚，住宅市場更成功翻身，不論交投量或樓價均顯著攀升，堪稱價量齊升的一年。
回顧蛇年，反映整體二手樓價的中原城市領先指數CCL錄得逾7%升幅，不僅成功扭轉連跌三年的頹勢，更創下自2017年雞年錄得約15%升幅以來，八年最大升市。
樓市反彈，不少市民成功把握過去十年難得的低位入市良機，見有可觀利潤，趁機沽貨，過了一個真正的「大肥年」。如西沙大型新盤推出時接獲數萬個認購登記，短時間內售出數千伙，反映市場需求強勁。由於大量向隅客未能成功入市，最終流向該盤的二手市場，加上屬現樓，不受預售樓花限制，可即時轉售，令二手交投旺上加旺。
據知，該盤已累積逾百宗二手成交，且全屬賺錢個案，其中更有單位升幅超過三成，遠高於同期整體樓價漲幅。單計2月上半月，馬鞍山區二手私樓買賣中，近七成來自該項目，平均賺幅逾兩成，業主人均獲利逾百萬元，可謂過肥年。
樓市氣氛轉旺，最先出現變化的往往不是樓價，而是盤源。根據中原地產網站數據，今年2月網上放盤量跌至約2.8萬個，創近五年新低，較一年前減少近1萬伙，等同消失了一個大型屋苑的供應。與此同時，一手庫存亦連跌多月，今年2月跌穿1.7萬伙至16,839伙，按年減少逾5,600伙。
事實上，大型屋苑缺盤是有原因的。過去多年樓市受「辣招」影響，市場以用家及長線投資者為主導，令二手供應更渴市。正因二手盤源不足，令入伙初期的大型新盤更受追捧。由於入伙盤源相對充裕，業主沽貨時亦有一定水位，吸引短炒客積極入市。部分業主原本買樓自用，但見樓市反彈、收樓已賺百萬，遂趁勢沽貨套現，進一步推高交投。
陳永傑認為，這種「二手短炒」現象，正好反映市場盤源緊張。最終，一二手齊去庫存，馬年樓價升幅有機會更快。