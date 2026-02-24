已上載樓書及開放示位 海嵎提供125伙 一房佔最多 面積247呎起

市場對樓市前景普遍樂觀，發展商在農曆新年假期過後把握時機出擊。永義國際(1218)旗下堅尼地城爹核士街1D號項目昨日命名為「海嵎」(KENNEDY BAY)，提供125伙，主打一房及兩房單位，並「一口氣」上載售樓說明書及對外開放示範單位，最快兩周內公布首張價單，定價參考同區新盤及港島臨海項目。

「海嵎」單位實用面積介乎247至1,063方呎，住宅部分由5樓至28樓為標準住宅樓層，每層約5至6伙，住客會所設於2至3樓。戶型方面，主打一房及兩房，當中佔最多為標準一房戶，提供99伙，實用面積284至328方呎。標準兩房戶涉21伙，實用面積412至471方呎。