已上載樓書及開放示位 海嵎提供125伙 一房佔最多 面積247呎起

市場對樓市前景普遍樂觀，發展商在農曆新年假期過後把握時機出擊。永義國際(1218)旗下堅尼地城爹核士街1D號項目昨日命名為「海嵎」(KENNEDY BAY)，提供125伙，主打一房及兩房單位，並「一口氣」上載售樓說明書及對外開放示範單位，最快兩周內公布首張價單，定價參考同區新盤及港島臨海項目。
「海嵎」單位實用面積介乎247至1,063方呎，住宅部分由5樓至28樓為標準住宅樓層，每層約5至6伙，住客會所設於2至3樓。戶型方面，主打一房及兩房，當中佔最多為標準一房戶，提供99伙，實用面積284至328方呎。標準兩房戶涉21伙，實用面積412至471方呎。
另設4伙平台特色單位，當中包括全盤面積最細單位，為5樓A室，實用面積247方呎，連99方呎平台，一房間隔；以及1伙位於29樓的頂層特色戶，屬全盤面積最大單位，實用面積1,063方呎，連329方呎平台及989方呎天台，兩房兩套間隔。項目不設車位，預計今年6月1日落成，樓花期不足4個月。
永義國際集團主席兼首席行政總裁官可欣表示，集團把握今年樓市開局熾熱推出「海嵎」，最快於兩周內公布首張價單，料涉約50至60伙。
永義國際集團項目銷售及市場總監甘明晉稱，「海嵎」設以18樓D室為藍本搭建的一房無改動示範單位，實用面積325方呎，外連38方呎「三合一」露台。
雅盈峰周五招標發售5伙
盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)合作的中環半山己連拿利豪宅「雅盈峰」將於周五招標發售5伙，盈大地產銷售及市務總監陳惠慈指，該5伙為「PRIME COLLECTION」系列的6樓B、C、D、E及F室，戶型涵蓋一房及兩房，實用面積380至635方呎。她續稱，該系列的一房至兩房一套戶型，自周二起計不足一周累錄13宗成交。