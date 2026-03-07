HEATTECH 清洗方法｜若洗錯保暖功能隨時大跌 5大禁忌與保養心得

對於怕冷的人士來說，HEATTECH等保暖內衣是衣櫃裡的必需品。但你可能不知道，這件冬日恩物其實非常「脆弱」，只要洗滌方式稍有不慎，其保暖機能便可能永久受損。有洗衣業者實測指出，一次錯誤的清洗，足以令保暖內衣的保暖能力大跌。裝修佬為你整合專家建議，從原理到實踐，全面解析如何正確清洗及保養你的保暖內衣。 HEATTECH保暖原理解構 在學習如何清洗前，我們應先簡單了解其運作原理。保暖內衣並非自身會發熱，而是利用了「吸濕發熱」的科技。其布料是由特殊的「吸濕發熱」纖維編織而成，這種纖維能有效吸收人體皮膚自然散發的水蒸氣，並在吸收過程中將水分子的動能轉化為熱能，從而產生溫暖的感覺。同時，纖維間的微細氣囊結構能鎖住這些熱能，形成一層溫暖的空氣層，有效隔絕外界冷空氣，達到持久保溫的效果。因此，保護這種纖維的完整結構，便是維持其保暖力的關鍵。

洗錯一次效能大跌？拆解5大常見清洗禁忌 正因為HEATTECH纖維結構特殊，我們日常看似無害的洗衣習慣，卻可能成為保暖功能的致命殺手。以下五個常見的錯誤做法： 高溫洗滌與烘乾 這是最致命的錯誤。不論是使用超過攝氏40度的熱水清洗，還是貪圖方便使用乾衣機烘乾、用熨斗熨燙，高溫都會直接破壞HEATTECH纖維的微細結構，使彈性纖維受熱變形，導致衣物鬆垮，無法緊貼肌膚，其「吸濕發熱」的能力亦會永久受損。 使用柔順劑或漂白水 有專家曾指出，柔順劑是保暖內衣的「剋星」。柔順劑和漂白水會在HEATTECH纖維表面留下一層化學薄膜，堵塞纖維的孔隙。這層「阻隔膜」會嚴重妨礙纖維吸收濕氣，使其發熱機能形同虛設。

與牛仔褲等硬物混洗 HEATTECH將保暖內衣與牛仔褲、厚外套或附有拉鍊、鈕扣的衣物混洗，這些粗糙堅硬的物料會在洗滌過程中不斷拉扯、刮磨保暖內衣的纖細纖維，長久下來會令其彈性下降，失去貼身效果，冷風便容易從縫隙灌入。 大力擰乾或高速脫水 清洗HEATTECH後用力擰乾或使用洗衣機的高速脫水功能，這種強烈的物理扭曲力同樣會損害纖維的彈性與結構，影響保暖效果。

保暖內衣正確清洗步驟 要讓保暖內衣持久耐穿，其實只需遵循幾個簡單原則。以下是正確的清洗步驟： 檢查標籤，翻面入袋 清洗HEATTECH前務必閱讀衣物上的洗水標籤。將保暖內衣裡外翻轉，讓較耐磨的內層朝外，再放入「細網洗衣袋」中。此舉能最大限度地減少洗滌時的摩擦，保護外層不起毛球，並有效隔離其他衣物的拉扯。 選用中性洗劑，冷水洗滌 務必選用不含漂白或柔順成分的「中性洗衣劑」。切勿將洗衣液直接倒在HEATTECH衣物上，應先在冷水或不高於40度的溫水中將其完全溶解後，再放入衣物。

手洗最佳，機洗選柔洗模式 HEATTECH最理想的清潔方式是手洗，以輕輕按壓、揉搓的方式清洗，特別針對領口、袖口等易髒位置。若要機洗，切記要選擇「柔洗」、「輕柔」或最低強度的洗衣模式，並縮短清洗時間，建議不超過20分鐘。 輕壓吸水，自然陰乾 洗淨HEATTECH後，可用乾毛巾包裹保暖內衣，輕輕按壓吸走多餘水分。然後將衣物整理好，掛在衣架上，並將袖子搭在衣架上以防拉長變形。最後，將其置於室內通風處「自然乾」，嚴禁陽光直射暴曬或使用任何高溫烘乾設備。

HEATTECH日常保養與存放要訣 除了正確清洗，HEATTECH日常的保養和存放也同樣重要。 清洗頻率 若排汗量大，建議穿著一次HEATTECH後就清洗，因為汗漬長時間殘留會滋生細菌並損害纖維。若日常穿著且出汗不多，則可穿著3至4次後再清洗。 存放方式 換季收藏時，應避免使用密封膠袋，以免濕氣積聚導致HEATTECH發霉。切勿與樟腦丸等防蟲劑一同存放，其化學物質會使衣料失去彈性。最好的方法是將保暖內衣摺疊整齊，存放於專屬的收納盒中，避免被其他厚重衣物重壓，以防變形。

留意使用壽命 保暖內衣並非能永久穿著。一般而言，構成其彈性的聚氨酯等物料，在使用約三年後會開始自然劣化，導致保暖及吸濕功能下降。當你感覺衣物變得鬆垮或保暖效果大不如前，便是時候考慮更換了。

