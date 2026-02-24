熱門搜尋:
地產
出版：2026-Feb-24 16:59
更新：2026-Feb-24 16:59

瑜意最快下周開價 一房單位平面圖率先曝光｜尖沙咀新盤

瑜意首創「二次元體驗區」並率先開放予傳媒參觀，讓來賓親身感受項目坐享雙鐵匯聚的區域優勢。

華懋集團旗下尖沙咀德興街新盤「瑜意」今日(24)公布最新銷售部署，集團銷售及市場總監封海倫表示，項目展銷廳及售樓說明書已準備就緒，售樓說明書將於本周內上載，最快下周公布首張價單。

封海倫指，「瑜意」住宅樓層共13層，提供164伙，以一房戶型為主，今日率先開放「尖沙咀二次元體驗尊區」予傳媒參觀，同時公布項目戶型分布及一房單位平面圖。她透露，項目自命名迄今累收逾1,000個查詢，當中包括有大手客擬認購8至10伙，會考慮發售時設大手客安排。

封海倫續指，項目傲據尖沙咀核心地段，擁有港鐵、高鐵的雙鐵優勢，毗鄰國際知名的海濱旅遊購物區；由項目步行至廣東道亦僅需約8分鐘，都會生活圈優尚便利。為突顯項目核心地段，集團特別以創意漫畫風打造「尖沙咀二次元體驗尊區」，旨在以嶄新視角讓客人沉浸式感受地段優勢。

ZE (3) ZE (2) ZE (4) ZE (5)

一房提供119

華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，「瑜意」單位戶型涵蓋開放式、一房及兩房戶型，並設有連平台或連天台特色單位，實用面積介乎274468方呎。當中標準一房單位佔最多，提供119伙，佔全盤單位約72%，實用面積介乎285349方呎。開放式單位設9伙，實用面積282方呎；兩房單位涉12伙，實用面積介乎440468方呎。另設24伙連私人平台或私人天台特色單位，實用面積由274462方呎。

單位不設露台及工作平台

華懋集團銷售經理吳錫麟表示，「瑜意」公布的一房平面圖為16B室，實用面積291方呎，單位層與層之間高度高約3米。客飯廳採長型開則，長約6米、闊約2.3米，空間感十足。單位不設露台及工作平台，室內空間更見實用。同時，設有L型開放式廚房，配備逾2.7米工作枱，收納空間充裕，為住戶提供舒適且高效的居住環境。

即睇尖沙咀瑜意最新資訊 (House730)

