瑜意最快下周開價 一房單位平面圖率先曝光｜尖沙咀新盤

華懋集團旗下尖沙咀德興街新盤「瑜意」今日(24日)公布最新銷售部署，集團銷售及市場總監封海倫表示，項目展銷廳及售樓說明書已準備就緒，售樓說明書將於本周內上載，最快下周公布首張價單。 封海倫指，「瑜意」住宅樓層共13層，提供164伙，以一房戶型為主，今日率先開放「尖沙咀二次元體驗尊區」予傳媒參觀，同時公布項目戶型分布及一房單位平面圖。她透露，項目自命名迄今累收逾1,000個查詢，當中包括有大手客擬認購8至10伙，會考慮發售時設大手客安排。

封海倫續指，項目傲據尖沙咀核心地段，擁有港鐵、高鐵的雙鐵優勢，毗鄰國際知名的海濱旅遊購物區；由項目步行至廣東道亦僅需約8分鐘，都會生活圈優尚便利。為突顯項目核心地段，集團特別以創意漫畫風打造「尖沙咀二次元體驗尊區」，旨在以嶄新視角讓客人沉浸式感受地段優勢。

一房提供 119 伙 華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，「瑜意」單位戶型涵蓋開放式、一房及兩房戶型，並設有連平台或連天台特色單位，實用面積介乎274至468方呎。當中標準一房單位佔最多，提供119伙，佔全盤單位約72%，實用面積介乎285至349方呎。開放式單位設9伙，實用面積282方呎；兩房單位涉12伙，實用面積介乎440至468方呎。另設24伙連私人平台或私人天台特色單位，實用面積由274至462方呎。