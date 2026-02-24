雲向首開示範單位 最快周內開放予VIP參觀｜上水新盤

永泰地產發展有限公司執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，「雲向」地理位置優越，毗鄰粉嶺高爾夫球場旁，盡享高球場稀有景觀。項目早前已上載售樓說明書，整個發展項目合共提供765伙住宅物業，戶型多樣化，設開放式、一房、兩房及限量三房單位，實用面積由196至868方呎不等，設有特色戶，當中大部分兩房單位及部分一房戶坐享粉嶺高爾夫球場的翠綠林景，為市場罕有的優質景致。自項目上月軟銷以來，市場反應熱烈，不斷接獲查詢。徇眾要求，率先開放2伙無改動示範單位予傳媒參觀，並預計最快於周內開放予VIP率先參觀。

永泰地產發展有限公司助理銷售總監梁富華表示，「雲向」主打一房及兩房間隔，分別約佔整個項目的58%及30%，有見及此，發展商特別於 展銷廳內打造一個兩房及一個一房無改動示範單位，讓大眾率先體驗項目之單位 設計。示範單位除提供方正實用的室內空間外，更設有達3.5米特高樓層高度， 加上特大「三合一」露台，別具空間感。

值得留意，項目嚴選優質品牌配置，當中包括開放式廚房配備德國西門子電磁爐及 抽油煙機、德國西門子蒸焗爐、法國頂級廚房電器品牌Rosieres嵌入式雪櫃連冰箱，以及嵌入式洗衣乾衣機；而浴室方面，則設有美國著名品牌Kohler的潔具以及Panasonic浴室寶。此外，單位選用大金冷氣、大門更採用美國矽谷品牌LOCKLY之視像門鎖，門鎖兼備6大高端科技，讓住戶盡享智能家居的便利。