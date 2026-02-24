利嘉閣地產：樓市開局理想 上調今年樓價預測升15% 繼續積極增兵

利嘉閣地產今日(24日)舉行新春團拜，總裁廖偉強表示，樓市迎來理想的開局，相信3月份將會出現「小陽春」。展望樓市受惠多項利好因素，必定繼續以上升為主軸，不但交投量更勝去年，全年樓價升幅亦可以比原先估計得更進取，由原來6%的升幅，最新看漲15%。
廖偉強指出，綜觀今年樓市，繼續受惠於低息環境及經濟復甦的勢頭，內地客源不絕，令交投暢旺，新盤庫存數量持續回落，最新數據顯示已跌穿1.7萬伙。此外，有研究報告指未來兩年，近年移民的港人中，預計會有近30%回流本港，令樓市剛性需求持續增加。另一方面，更多家族辦公室落戶香港，豪宅物業更成為資產配置的熱門選項。他估計，今年一手成交可錄約2.2萬宗，優於去年全年逾2萬宗，涉及金額約2,500億元；而二手成交可錄約4.5萬宗成交，涉及金額約3,500億元。
他續指，受惠內地企業來港租用寫字樓情況增加，為整體工商舖市場帶來刺激作用，認為工商舖今年有機會見底回穩。
年內擬增聘400人及新開至少20間分行
廖偉強稱，今年是利嘉閣地產45周年紀念，為慶祝達這個里程碑，公司將打造大型品牌盛事，包括嶄新形式的45周年大型推廣活動。集團亦繼續積極增兵，搶佔更大的市場份額，預計增騁400至500人，員工總數將增至約2,500人；而分行數目於年內計劃增加最少20間，年初迄今已新增5間。同時將加大人工智能AI的投入，幫助提升前線及後勤同事的效率，當中包括推出「AI小紅書小助手」，協助前線快速製作宣傳貼文，進一步吸納內地客源。AI技術亦將優化後勤工作流程，令工作更省時及更具效益。
他續稱，另一方面公司本着「取諸社會，用諸社會」的理念，持續拓展慈善及義工服務；如在今年初就宣布捐助社區飯堂銀杏冰室的全年租金，以實際行動關懷社區。