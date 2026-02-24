奧運站瓏璽特色戶蝕420萬易主 跌穿8年前一手買入價｜二手樓成交

鐵路沿線屋苑向來受買家追捧，惟在樓價高位時入市的業主，現沽貨帳面難免損手離場。奧運站瓏璽一個特色戶最新以3,368萬元沽出，原業主8年前一手買入單位，現帳面虧蝕約420萬元或11%。
利嘉閣地產新西九龍豪宅奧運站匯璽二行聯席董事徐錦榮稱，近期促成奧運站瓏璽6A座一個連平台的二手特色戶成交，單位實用面積約1,309方呎，連647方呎平台，採四房雙套及工人套房間隔，望園景及部分海景。
劈價超過「3球」獲區內用家承接
徐錦榮透露，新買家為區內用家，早前經利嘉閣真盤源平台搵樓，經代理介紹上址放盤。客人睇樓後，鍾情屋苑臨海而建，鄰近港鐵站及大型商場，起居方便，加上單位戶型罕有，間隔合用，景觀理想，決定洽購。單位原開價3,700萬元「蝕讓價」放售，經議價後以3,368萬元沽出，累減332萬元或約9%，呎價約25,730元。
據悉，原業主於2018年以約3,788.3萬元一手購入單位，持貨約8年，現轉售帳面虧損420.3萬元，物業期內貶值約11.1%。徐錦榮補充，該屋苑目前約有70個單位放賣，最低入場費由約1,350萬元起。
資料顯示，瓏璽位於奧運站海輝道10號，2011年入伙，共有6座，提供650伙。