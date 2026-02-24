奧運站瓏璽特色戶蝕420萬易主 跌穿8年前一手買入價｜二手樓成交

鐵路沿線屋苑向來受買家追捧，惟在樓價高位時入市的業主，現沽貨帳面難免損手離場。奧運站瓏璽一個特色戶最新以3,368萬元沽出，原業主8年前一手買入單位，現帳面虧蝕約420萬元或11%。

利嘉閣地產新西九龍豪宅奧運站匯璽二行聯席董事徐錦榮稱，近期促成奧運站瓏璽6A座一個連平台的二手特色戶成交，單位實用面積約1,309方呎，連647方呎平台，採四房雙套及工人套房間隔，望園景及部分海景。