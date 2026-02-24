BLUE COAST現樓示範單位｜792呎三房套戶 轉角窗設計增採光 (多圖有片)｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑港島南岸第3B期「BLUE COAST」，開放全新現樓示範單位，位於第2座(2B)36樓E室，屬三房一套連儲物房及洗手間間隔，實用面積792方呎。
客廳採用轉角窗設計，可享香港仔灣海景景觀及園池景觀，可兩面開窗，除增加天然採光，亦增強空氣流通。客廳飯廳長約18呎5吋，闊約10呎，方正實用，方便擺放傢俱。
主人睡房方正實用，最長處約13呎9吋，最寬處約11呎11吋，空間寬裕，可三邊落床。預留儲物空間位置，提升收納儲物空間。主人睡房套廁採明廁設計，使空氣更流通。主人睡房和客廳座向相同，可享遼闊香港仔灣海景景觀及園池景觀。
廚房採用德國品牌LEICHT廚櫃，並採用電動鉸門設計，配合U型工作枱面，提供充裕的備餐空間。配備一系列德國品牌 Gaggenau 廚房家電，包括雪櫃、抽油煙機、煤氣煮食爐、電磁爐、蒸焗爐、洗衣/乾衣機及 Vinvautz酒櫃。
浴室配備了德國知名品牌的衛浴設備，包括 Hansgrohe 水龍頭及淋浴花灑套裝，Kaldewei浴缸、Duravit 坐廁及洗手盆；鏡櫃備有隱藏式插座，美觀與功能兼備。
港島南岸第3期設有3A、3B及3C期，當中3A期為基座商場「THE SOUTHSIDE」，住宅部分為3B期「Blue Coast」及3C期，合共提供1,200伙。其中「Blue Coast」提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房，另設有特色戶，實用面積介乎452至1,267方呎