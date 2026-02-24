BLUE COAST現樓示範單位｜792呎三房套戶 轉角窗設計增採光 (多圖有片)｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑港島南岸第3B期「BLUE COAST」，開放全新現樓示範單位，位於第2座(2B)36樓E室，屬三房一套連儲物房及洗手間間隔，實用面積792方呎。

客廳採用轉角窗設計，可享香港仔灣海景景觀及園池景觀，可兩面開窗，除增加天然採光，亦增強空氣流通。客廳飯廳長約18呎5吋，闊約10呎，方正實用，方便擺放傢俱。

主人睡房方正實用，最長處約13呎9吋，最寬處約11呎11吋，空間寬裕，可三邊落床。預留儲物空間位置，提升收納儲物空間。主人睡房套廁採明廁設計，使空氣更流通。主人睡房和客廳座向相同，可享遼闊香港仔灣海景景觀及園池景觀。