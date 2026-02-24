傲玟蛇年累售111伙吸金逾32.5億 短期內料加價加推｜何文田新盤

送蛇迎馬，各大發展商陸續舉辦新春慶祝活動，其中原屬高銀金融前主席潘蘇通私人持有，其後被接管的何文田「傲玟」，於今天初八吉日(24日)舉辦「金馬賀歲團拜宴」，總結蛇年，合共售出111伙，吸金近32.6億元。同時，馬年開門紅，已於初四開頭單，正部署陸續加價加推。

回顧蛇年，成交單位的實用面積介乎848至3,549方呎，涵蓋兩房戶至特色戶，成交價約1,503萬元至約1.21億元，呎價介乎17,140元至34,000元。

「傲玟」項目總經理張詩韻表示，總結蛇年成績表，總銷量111伙，總銷售金額近32.6億元，遠勝預期，當中不乏大手買家及轉租為買個案；另外，特色單位的呎價高達34,000元，亦創項目新高。反映項目本身的質素高，地理位置佔先天優勢，加上市場整體氣氛造好，低息水平亦有助買家加快作出置業選擇。對於馬年，張氏指，有利因素將持續支持項目，因此對銷售充滿信心，並強調價格對比同區新盤仍然屬於低水，相信未來有進一步加價空間。