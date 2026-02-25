開局理想 加舖擴軍 利嘉閣地產上調樓價看升15%

樓市迎來理想開局，代理行對後市展望樂觀，調升今年樓價預測。利嘉閣地產總裁廖偉強稱，相信下月將出現「小陽春」，樓市受惠多項利好因素，必定繼續以上升為主軸。不但交投量更勝去年，全年樓價升幅亦可較原先估計更進取，由看升6%上調至15%；並計劃年內擬增聘最少400人及新開20間分行，搶佔更大市場份額。

廖偉強表示，綜觀今年樓市，繼續受惠於低息環境及經濟復甦的勢頭，內地客源不絕，令交投暢旺，新盤庫存數量持續回落，最新數據顯示已跌穿1.7萬伙。此外，有研究報告指未來兩年，近年移民的港人中，預計會有近30%回流本港，令樓市剛性需求持續增加。另更多家族辦公室落戶香港，豪宅物業更成為資產配置的熱門選項。他預計今年一手成交錄約2.2萬宗，勝過去年全年逾2萬宗；二手成交錄約4.5萬宗，多於去年全年近4萬宗。他指，受惠內地企業來港租用寫字樓情況增加，為工商舖市場帶來刺激，認為工商舖今年或見底回穩。