開局理想 加舖擴軍 利嘉閣地產上調樓價看升15%

樓市迎來理想開局，代理行對後市展望樂觀，調升今年樓價預測。利嘉閣地產總裁廖偉強稱，相信下月將出現「小陽春」，樓市受惠多項利好因素，必定繼續以上升為主軸。不但交投量更勝去年，全年樓價升幅亦可較原先估計更進取，由看升6%上調至15%；並計劃年內擬增聘最少400人及新開20間分行，搶佔更大市場份額。
廖偉強表示，綜觀今年樓市，繼續受惠於低息環境及經濟復甦的勢頭，內地客源不絕，令交投暢旺，新盤庫存數量持續回落，最新數據顯示已跌穿1.7萬伙。此外，有研究報告指未來兩年，近年移民的港人中，預計會有近30%回流本港，令樓市剛性需求持續增加。另更多家族辦公室落戶香港，豪宅物業更成為資產配置的熱門選項。他預計今年一手成交錄約2.2萬宗，勝過去年全年逾2萬宗；二手成交錄約4.5萬宗，多於去年全年近4萬宗。他指，受惠內地企業來港租用寫字樓情況增加，為工商舖市場帶來刺激，認為工商舖今年或見底回穩。
因應市況，廖偉強稱，公司目標年內增聘400至500人，員工總數將增至約2,500人；同時增加最少20間分行，並將加大人工智能AI的投入，幫助提升前線及後勤同事的效率。
瑜意最快下周開價
新春後多個全新盤部出擊，其中華懋集團尖沙咀德興街「瑜意」最快周內上載售樓說明書，料下周公布首張價單。集團銷售及市場總監封海倫指，項目提供164伙，自命名迄今累收逾千個查詢，當中有大手客擬認購8至10伙，會考慮開售時設大手客安排。她稱，「瑜意」單位實用面積274至468方呎，當中標準一房戶涉119伙，佔全盤單位總數約72%，實用面積285至349方呎。另設9伙開放式及12伙兩房戶，以及24伙連私人平台或天台特色戶。項目展銷廳備有2個示範單位，更特別以創意漫畫風打造「尖沙咀二次元體驗尊區」。