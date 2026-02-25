日出康城海瑅灣短期上載第1期樓書 將在深圳前海設展銷廳｜將軍澳新盤

信置執行董事田兆源表示，「海瑅灣」為集團今年首個推出全新盤，分兩期發展，合共提供2,550伙，戶型涵蓋一房至四房，主打兩房單位，將會先推出「海瑅灣I」應市。他透露，項目自命名以來錄得超過3,000宗查詢，當中不少客人來自大灣區及內地其他城市，集團將在深圳前海設展銷廳，並於廣州、上海及深圳進行推廣活動。

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13期「海瑅灣」，部署短期內公布第1期「海瑅灣I」售樓說明書，最快3月開售。

田兆源指，集團下半年有機會推出土瓜灣榮光街市區重建項目，提供451伙，部分單位享海景，主打兩房及三房戶型，亦設少量一房及四房單位。另外，集團繼續推售油塘「柏景峰」及元朗錦上路「柏瓏III」等。

整體樓市氣氛向好，田兆源稱，2026年1月迄今，集團共售出362伙，計及合作項目，銷售金額超過27億元。新一份《財政預算案》今日(25日)出爐，當中1億元以上的住宅物業交易印花稅稅率，將由4.25%調高至6.5%。田兆源認為，目前市場以中小型住宅成交較為活躍，料對整體樓市影響不大，樓市今年開局理想，相信在多項利好因素帶動下，馬會樓市會健康發展。