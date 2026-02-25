Blue Coast更新價單加價5% 周日開賣25伙三房 折實最平1833萬｜黃竹坑新盤

新一份《財政預算案》今日(25日)出爐，發展商馬上為旗下新盤落實新一輪銷售活動。長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」今日上載全新銷售安排，涉及40伙，當中25伙三房單位以先到先得形式於本周日(3月1日)發售，另15伙四房單位則於下周一(3月2日)以招標形式出售。 長實營業部首席經理郭子威表示，「Blue Coast」已屆現樓，因此更新價單，當中削減部分折扣優惠及為買家提供兩項付款辦法。買家如選用「90日付款計劃」，總折扣優惠達11.5%；而選用「210日付款計劃」，總折扣優惠達9%。他稱，計及削減折扣後，整體單位售價加幅約5%，屬反映市況而調整。

對於新一份《財政預算案》，郭子威認為政策積極推進本港人工智能(AI)與科研發展，將會吸引愈來愈多資金及外地人才來港，對樓市發展有利。至於1億元以上的住宅物業交易印花稅稅率將由4.25%調高至6.5%，他指出該類銀碼物業交投佔樓市整體成交不足1%，料對樓市影響不大。

現樓示範單位周五開放 長實營業部副首席經理楊桂玲稱，周日發售的25伙，實用面積介乎728至792方呎，折實售價由1,833.2萬至2,151.5萬元，折實呎價介乎24,891元至27,833元，折實平均呎價26,339元。以定價計，市值約5.58億元。 當中折實呎價最低單位為第2B座33樓E室，實用面積792方呎，三房一套連儲物房及洗手間間隔，選用「90日付款計劃」，扣除所有折扣優惠後，折實售價1,971.4萬元，折實呎價24,891元。 楊桂玲續稱，「Blue Coast」三房單位均設有玻璃幕牆轉角窗戶，可享雙邊景觀外，更可兩面開窗，增強室內通風。現樓示範單位將於本周五(27日)對外開放，並接受預約參觀。她補充，「Blue Coast」目前餘下71伙待售。