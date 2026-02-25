財政預算案2026｜中原陳永傑：倡能者多付 超級豪宅供應匱乏 加稅不影響交投

財政司長今日(25日)公布新一份《財政預算案》，對樓市著墨不多，當中對樓市影響最直接的，要算是對1億元以上住宅物業增加交易印花稅。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，香港經濟復甦步伐理想，股樓皆升，政府對樓市減少干預，讓市場自由發展是良策。今次只對超級豪宅開刀，對整體樓市影響輕微，亦不失為增加稅收的機會。 2025 年億元豪宅成交創歷年新高 新一份《財政預算案》建議1億元以上的住宅物業交易印花稅稅率，將由4.25%調高至6.5%，影響約0.3%的住宅物業交易，估計每年可增加約10億元收入。

根據中原研究部資料顯示，2025年全年錄得262宗億元私人住宅成交，創歷年新高，成交金額531億元，宗數及金額佔整體成交0.43%及10.27%。2026年首兩個月，億元成交達48宗，成交金額更突破百億元，達104億元。新一份《財政預算案》將億元成交印花稅由4.25%加至6.5%。陳永傑指出，政府意識到豪宅物業交投轉熱，但事實上億元成交宗數多年來佔香港整體私人住宅成交不足1%，而且供應匱乏，屬頂流級別物業，買家非富則貴。即使是次提高億元物業的交易印花稅，對該類物業買家以至全港整體物業市場影響不大。

於市況向好，及頂級豪宅供應罕有的大前題下，料億元物業業主不會因印花稅增加，而減價出售手持豪宅。陳永傑預期，在息口下行，經濟復甦步伐向好，來港上市企業增加等有利因素下，財富效應將令億元超級豪宅持續受追捧，料2026年億元豪宅成交量將續創新高。 至於寬減首兩季差餉，可為300多萬戶業主減輕負擔，對收租業主而言，可減輕收租成本，料可進一步刺激投資者入市意欲。其餘減稅措施，如寬減薪俸稅，增加子女及供養父母免稅額等，對中產帶來少甜頭，可為中產人士減輕生活負擔。