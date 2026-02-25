新世界去年吸金逾348億 創五年新高 馬年頭炮推官涌街新盤｜一手市況

新年伊始，新世界發展(017) 於大年初九舉行新春團拜並於展銷廳舞龍醒獅助興。新世界發展管理層及營業及市務部總監何家欣表示，集團去年售樓成績理想，累售逾2,200伙，連車位吸金逾348億元，創五年新高記錄。 滶晨系列將提高招標意向價 黃竹坑站港島南岸「滶晨」系列自推出以來市場反應熱烈，深受市場追捧，項目三、四房大宅僅餘最後40伙，預計將於短期內提高招標意向價。項目今日(25日)再售出2伙兩房戶，套現2,849.2萬元，開售至今共售出771伙，佔全盤逾93%，共套現逾133億元。短期內提高招標意向價

柏蔚森海景三房戶呎價近 2.7 萬沽創新高 至於「柏蔚森」系列同樣銷情持續，自現樓以來已火速售出239伙，套現逾18億元，開售以來累售896伙，共套現逾64億元。早前有海景三房套單位，成交呎價26,870元，創標準分層單位新高。由於項目餘貨不多，將部署於短期內加價。

馬年上半年三盤齊發涉 660 伙 今年上半年將三盤齊發，其中馬年頭炮為位於官涌街的項目，提供約60伙，同系「瑧爾」去年推出時即日沽清悉數單位，近日已接獲大量投資向隅客查詢，明天(25日)將首度於深圳福田舉行命名儀式，隨即展開推盤攻勢，並最快於3月開售。

另外亦會推出位於九龍塘玫瑰街23至34號「滶蘊」，提供約100伙，主打三、四房及特色豪宅。至於大圍站「柏傲莊III」，將以現樓形式發售，壓軸一期面向城門河景單位比例更多，屬整個項目最前端及最優越期數，提供約500伙。「柏傲莊」近日於二手市場上亦有不少獲利個案，反映項目深受市場追捧。三盤共涉及約660伙，部署於上半年登場。 下半年料推北都兩新盤 而集團兩個位於北部都會區項目，包括粉嶺馬適路項目，提供約2,300伙，以及元朗南項目第一期，提供約700伙，預計將於下半年推出。