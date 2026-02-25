財政預算案2026｜仲量聯行曾煥平：豪宅加稅屬莫名其妙 無助增加印花稅

仲量聯行香港主席曾煥平表示，去年香港錄得約122宗1億元或以上的豪宅成交，為2022年以來最高，顯示此市場正逐步復甦。由於成交量佔整體成交極低的水平，相信是次政府增加購買售價1億元或以上的豪宅的印花稅，對政府增加印花稅的收入沒有太大幫助，此舉屬莫名其妙，並將無可避免令此類豪宅成交在短期內急跌，相信要待6至7個月後，消息逐漸淡化後，成交量才可望回升。

財政司長今日(25日)公布新一份《財政預算案》，當中建議1億元以上的住宅物業交易印花稅稅率，將由4.25%調高至6.5%，影響約0.3%的住宅物業交易，估計每年可增加約10億元收入。

續不推售商業地 助寫字樓租賃市場更趨穩定

仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷(Alex Barnes)指出，政府決定在未來一年不推出任何商業用地招標，對商業地產市場而言屬正面消息，此舉可讓寫字樓市場有更多時間消化供應，有助整體寫字樓租賃市場更趨穩定。寫字樓租賃吸納量自去年以來有所改善，而部分分區市場的空置率已開始回落。中環甲級寫字樓租金已見底，預計今年將持平至上升5%。

政府未有顯著增加土地供應免樓市受壓

仲量聯行估價諮詢部主管區建強稱，近期政府招標的地皮均以市場估價上限或高於上限的價格售出，反映發展商投地意欲已較過去數年顯著改善。然而，政府未有因而顯著增加土地供應，顯示政府希望採取較保守的策略，避免過多土地供應令樓市受壓，政府日後待樓市進一步復甦後才推出更多地皮出售，地價也可望看高一線。