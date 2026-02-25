差估署｜2026年首月樓價再升0.53% 利嘉閣：連漲8個月共5.2%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，踏入2026年，樓價及租金升勢持續且擴大，今年開局經濟理想，而剛公布的《財政預算案》著力拓經濟，料利樓市於今年進一步發力向上。差估署今日(25日)公布的最新數據顯示，2026年1月份私人住宅售價指數報301.4點，較去年12月的299.8點再升0.53%，已是連續10個月呈平穩或上升，期間自去年3月份的谷底累積反彈5.79%，創近19個月高位，並於期內首度重越三百點大關；而單計連續8個月升勢亦累漲5.2%。

今年1月份樓價持續上升，且升幅略有擴大，主要受惠市場普遍看好後市，買家積極追價入市，而期間整體經濟及股市表現理想，造就樓價企硬。展望2月份，陳海潮指出，市況依然熱鬧，加上股市反覆向好，外資大行亦紛紛看俏後市，推動價價保持升勢，料升幅甚或擴大至1%，相信首季樓價可望維持不俗升勢。