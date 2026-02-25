中原：1月現樓按揭按月大升60.5% 創近31個月新高｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年1月登記樓宇按揭合約(不包括樓花) 7,852宗，按月上升2,959宗或60.5%，創2023年6月後31個月(逾2年半)新高。中銀承辦的合約有2,469宗，佔31.4%；匯豐1,783宗，佔22.7%；恒生1,102宗，佔14.0%；渣打642宗，佔8.2%；東亞384宗，佔4.9%。中銀整體樓按市佔終止3個月連跌，反彈5個百分點，重上三成水平，連續16個月高踞榜首。匯豐市佔連升2個月後回軟1.3個百分點，但仍連續11個月位列第二。

2026年1月登記二手私人住宅現樓按揭合約1,925宗，按月減少53宗或2.7%。去年9月重啟減息後，買家的入市信心增強，二手現樓按揭需求有支持，數字連續7個月企穩一千八百宗以上。樓市氣氛向好，樓價回升，二手成交持續活躍，料今年首季二手現樓按揭登記可達六千宗，估計將為2023年第二季後的11季新高。新春季節性旺市提前出現，交投增加，第二季數字有望再向上突破。

私宅現樓按揭按月升 27.4%

2026年1月登記私人住宅現樓按揭5,451宗，按月上升1,174宗或27.4%。其中一手市場2,819宗，二手樓市1,925宗，轉按/現契重按有547宗。一手按揭大升逾八成，創2022年1月後48個月(4年)新高，因為有多個新盤入伙承辦現樓按揭所致，而二手按揭及轉按宗數則齊回落。

1月登記私人住宅樓花按揭379宗，按月上升80宗或26.8%，數字連升2個月，為近3個月高位。登記量較多的項目：「海德園」1期、港島南岸3C期 「BLUE COAST II」、「上然」3期等。