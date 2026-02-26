熱門搜尋:
財政預算案2026 二手樓 回南天 安全帶 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Feb-26 07:30
更新：2026-Feb-26 07:30

近港鐵站+100元印花稅！港島私樓383萬有交易｜二手樓成交

分享：
3

近港鐵站+100元印花稅！港島私樓383萬有交易｜二手樓成交

adblk4

樓市回暖，不少用家擔心遲買會貴，因而加快入市。中原地產西南區堅尼地城站分行高級分區營業經理李子駿表示，分行新近促成一宗堅尼地城嘉輝花園成交，單位為A座低層6室，實用面積約224方呎，屬開放式間隔，以383萬元交吉售出，呎價約17,098元。

據了解，新買家為上車客，見上址鄰近港鐵站，交通方便，且單位屬市區細價盤，印花稅僅100元，遂迅速決定入市自用。原業主於2016年以310萬元購入單位，持貨約10年，是次轉售帳面獲利約73萬元，物業期內升值約23.5%。資料顯示，嘉輝花園位於堅尼地城士美非路71-77號，鄰近港鐵堅尼地城站，1986年入伙共有4座，提供912個單位。

adblk5
K3

嘉輝花園共有4座，提供912個單位。(資料圖片)

柴灣怡翠苑兩房398萬沽

另外，中原地產藍灣半島分行副分區營業經理冼子明指，分行新近促成一宗柴灣居屋怡翠苑樂怡閣低層1室成交，單位實用面積約466方呎，兩房間隔，享公園景觀，以398萬元沽出，呎價約8,541元。

據了解，新買家為用家，心儀單位間隔實用，並享向公園景觀，居住環境相對清靜，遂決定入市作自住用途。原業主於2012年以312萬元購入單位，持貨約14年，是次轉售帳面賺86萬元，物業期內升值約27.6%。資料顯示，怡翠苑位於柴灣怡盛街1號，1981年入伙，共有3座，提供600個單位。

adblk6
馬桶堵塞｜8種東西沖入馬桶隨時塞爆渠 馬桶堵塞｜8種東西沖入馬桶隨時塞爆渠 馬桶堵塞｜8種東西沖入馬桶隨時塞爆渠 馬桶堵塞｜8種東西沖入馬桶隨時塞爆渠 馬桶堵塞｜8種東西沖入馬桶隨時塞爆渠 馬桶堵塞｜8種東西沖入馬桶隨時塞爆渠 馬桶堵塞｜8種東西沖入馬桶隨時塞爆渠 馬桶堵塞｜8種東西沖入馬桶隨時塞爆渠 馬桶堵塞｜8種東西沖入馬桶隨時塞爆渠

ADVERTISEMENT

送BOC Pay+ X M&M'S 慶新年開運箱

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務