近港鐵站+100元印花稅！港島私樓383萬有交易｜二手樓成交

樓市回暖，不少用家擔心遲買會貴，因而加快入市。中原地產西南區堅尼地城站分行高級分區營業經理李子駿表示，分行新近促成一宗堅尼地城嘉輝花園成交，單位為A座低層6室，實用面積約224方呎，屬開放式間隔，以383萬元交吉售出，呎價約17,098元。
據了解，新買家為上車客，見上址鄰近港鐵站，交通方便，且單位屬市區細價盤，印花稅僅100元，遂迅速決定入市自用。原業主於2016年以310萬元購入單位，持貨約10年，是次轉售帳面獲利約73萬元，物業期內升值約23.5%。資料顯示，嘉輝花園位於堅尼地城士美非路71-77號，鄰近港鐵堅尼地城站，1986年入伙，共有4座，提供912個單位。
柴灣怡翠苑兩房398萬沽
另外，中原地產藍灣半島分行副分區營業經理冼子明指，分行新近促成一宗柴灣居屋怡翠苑樂怡閣低層1室成交，單位實用面積約466方呎，兩房間隔，享公園景觀，以398萬元沽出，呎價約8,541元。
據了解，新買家為用家，心儀單位間隔實用，並享向公園景觀，居住環境相對清靜，遂決定入市作自住用途。原業主於2012年以312萬元購入單位，持貨約14年，是次轉售帳面賺86萬元，物業期內升值約27.6%。資料顯示，怡翠苑位於柴灣怡盛街1號，1981年入伙，共有3座，提供600個單位。