近港鐵站+100元印花稅！港島私樓383萬有交易｜二手樓成交

樓市回暖，不少用家擔心遲買會貴，因而加快入市。中原地產西南區堅尼地城站分行高級分區營業經理李子駿表示，分行新近促成一宗堅尼地城嘉輝花園成交，單位為A座低層6室，實用面積約224方呎，屬開放式間隔，以383萬元交吉售出，呎價約17,098元。

據了解，新買家為上車客，見上址鄰近港鐵站，交通方便，且單位屬市區細價盤，印花稅僅100元，遂迅速決定入市自用。原業主於2016年以310萬元購入單位，持貨約10年，是次轉售帳面獲利約73萬元，物業期內升值約23.5%。資料顯示，嘉輝花園位於堅尼地城士美非路71-77號，鄰近港鐵堅尼地城站，1986年入伙，共有4座，提供912個單位。