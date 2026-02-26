預算案後新盤加價出擊 Blue Coast周日開賣25伙

樓價見底回升，發展商陸續將餘貨單位售價上調，並把握預算案出爐後開賣。長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」修訂價單，將部分三房單位定價上調並削減折扣優惠，整體加幅約5%。同步公布銷售安排，周日先到先得發售25伙三房，實用面積728至792方呎。選用90天即供付款計劃享11.5%樓價折扣，折實價1,833.2萬至2,151.5萬元，折實呎價24,891至27,833元，折實平均呎價26,339元。項目現樓示範單位將於周五對外開放，接受預約參觀。