預算案後新盤加價出擊 Blue Coast周日開賣25伙

樓價見底回升，發展商陸續將餘貨單位售價上調，並把握預算案出爐後開賣。長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」修訂價單，將部分三房單位定價上調並削減折扣優惠，整體加幅約5%。同步公布銷售安排，周日先到先得發售25伙三房，實用面積728至792方呎。選用90天即供付款計劃享11.5%樓價折扣，折實價1,833.2萬至2,151.5萬元，折實呎價24,891至27,833元，折實平均呎價26,339元。項目現樓示範單位將於周五對外開放，接受預約參觀。
新世界上半年推3新盤涉660伙
新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德「柏蔚森II」同日亦更新價單，涉及6伙一房，劃一提價1%，並落實周日先到先得發售5伙一房，同日招標出售15伙兩房。
新世界指，今年上半年將3盤齊發，共涉及約660伙。其中馬年頭炮為尖沙咀官涌街項目，提供約60伙，今日進行命名儀式，部署下月開售。另為九龍塘「滶蘊」，涉約100伙，主打三、四房及特色豪宅。大圍站上蓋「柏傲莊III」將現樓發售，壓軸一期面向城門河景單位比例更多，提供約500伙。