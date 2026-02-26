財政預算案2026｜香港綠建議會倡北都強制或鼓勵採用綠色建築認證

該會支持政府加速發展北部都會區，建議包括於新發展區的土地出售條件或北都專屬法例中，強制或鼓勵採用綠建環評（BEAM Plus）、零碳就緒建築認證及淨零能源建築認證。亦建議更新與綠色建築相關的政策局技術通告及房委會內部指引，促使新發展區內的政府建築及公營房屋採用更高級別的綠色建築認證。

該會指出，綠色科技、綠色建築及碳減排已成全球城市治理的核心方向，建議在北部都會區推行鼓勵建築項目採用綠色科技的激勵措施，例如制定鼓勵政策以吸引項目採用預先審批的綠色科技，以及將部分發展區劃定為綠色科技試點。

此外，該會支持政府保育歷史建築，為八十多幢私人歷史建築提供維修資助，以及發展局全面檢視「樓宇更新大行動2.0」，制訂全新資助計劃。

該會表示，期望既有建築可透過節能改造及重新校驗等措施，轉型減碳及改善表現。而針對既有建築新近推出的「綠建環評既有建築3.0版」，引入了靈活的主題認證機制，以提升大廈的能源效益及環境表現，同時簡化評估流程並完善評級方法，鼓勵更多大廈獲得綠建環評的全面或主題認證。