牆壁塗鴉清除｜筆漬/貼紙漬/顏料/果汁輕鬆清潔

除了清理積塵、整理雜物，牆壁的清潔往往是不少家庭，尤其是家有孩童的就最頭痛的一環。牆上隨處可見的筆漬塗鴉、不小心濺上的果汁，或是難以撕除的貼紙膠痕，都讓原本光潔的牆身變得「花臉」。別擔心，裝修佬整理了一套實用的清除攻略，助您輕鬆KO各種頑固污漬，讓您的家居牆壁煥然一新！
孩子創意無限？筆漬塗鴉清潔有妙招
小朋友視牆壁為畫布，留下的各種筆跡是不少家長的煩惱。針對不同類型的筆漬，我們提供以下有效的清潔方法……
鉛筆痕跡
橡皮擦
鉛筆痕跡通常只停留在牆面表層，最直接的方法是用普通橡皮擦輕輕擦拭即可。
科技泡棉
若仍有殘留，可搭配科技泡棉 (清潔海綿) 沾水後進一步處理。但請注意，科技泡棉不宜搭配超過40度的熱水，也不要用於木質家具，以免損壞表面。
蠟筆畫痕
蠟筆因其油性成分，清理時需運用特定方法……
潤手霜
用乾布沾上少量潤手霜，在蠟筆跡上輕抹，潤手霜中的乳化劑有助於分解蠟筆油性顏料。
熨斗加熱
在蠟筆痕跡上鋪一層絨布或棉布，將加熱的熨斗輕輕按壓在布上約1至2分鐘。利用熱力溶解蠟筆後，趁熱用乾淨抹布擦除污漬。
牙膏
在醫用棉花上沾取適量牙膏，沿著蠟筆印擦拭，牙膏中的研磨劑有助於去除污漬。擦拭期間需經常更換棉花及牙膏。
卸妝油
使用含油脂的卸妝油沾濕棉球，輕輕擦拭蠟筆痕跡，因蠟筆成分與化妝品相似，能有效去除。
WD-40
對於較頑固的蠟筆痕跡，WD-40萬能防銹潤滑劑也是一個高效選擇。只需輕輕噴灑於痕跡上，待其滲透後用乾布擦拭。重複幾次即可清除。
WD40用途｜潤滑外仲有處理膠紙漬除鏽等5個功能｜好裝修
原子筆與Marker
這類油性筆跡較難處理，可嘗試……
酒精
用乾布或化妝棉沾取少量酒精，輕輕拍打牆上的原子筆跡，讓酒精滲透，避免直接擦拭以免污漬擴散。抹掉筆跡後，再用清水抹走殘留在牆壁表面的酒精。
梳打粉加酒精
將適量梳打粉與少量水混合，塗抹在原子筆痕跡上，再用海綿輕輕擦拭。此方法可配合酒精使用，進一步去除墨水。
WD-40
WD-40亦能有效溶解油性筆跡，使用後同樣建議用清潔劑或溫水擦拭乾淨，避免留下油斑。
水性筆/顏料
科技泡棉
水性筆或水彩顏料相對容易，通常只需用科技泡棉沾水擦拭即可。
卸甲水
如果仍有痕跡，可改用化妝棉沾取少量卸甲水(去光水) 清潔。
告別頑固黏膠：貼紙、膠紙漬
貼紙或雙面膠紙留下的殘膠，往往是牆面清潔的一大難題。以下是幾種有效的清除方法……
洗潔精軟化法
混和少許洗潔精和清水，用海綿沾上，將洗潔精水印上貼紙膠漬，讓其充分吸收水份軟化。靜置幾分鐘後，便可輕力抹走。
檸檬酸水濕敷
將檸檬酸與水混合，沾濕紙巾後濕敷在貼紙或未撕乾淨的貼紙痕跡上，靜置約20至30分鐘。待殘膠軟化後，使用塑膠刮刀或信用卡片等工具小心刮除。
熱力與白醋
風筒加熱
用風筒對著貼紙膠漬吹，加熱約1至2分鐘可減少膠的黏性，再用抹布輕輕擦拭或刮去。
白醋
若風筒無效，可將白醋裝入噴霧瓶，對準膠漬噴灑，靜置約5分鐘後用布或海綿輕輕擦拭。使用白醋前，建議先在不顯眼處測試，以防損壞牆面漆。
WD-40高效去膠
WD-40亦能有效去除貼紙殘膠和雙面膠紙痕跡。只需將其噴灑在殘膠上，等待液體浸透，然後用布或紙巾擦拭，就能輕鬆去除，不留殘膠。如怕強烈氣味，現在更有WD-40少味配方可供選擇。
飲食污漬與油污的應對策略
廚房油煙、不小心濺出的果汁或豉油等飲食污漬，若不及時處理，容易留下頑固印記。
豉油/醬油/果汁漬
潔而亮
用乾布或面紙，沾上「潔而亮」或性質相近的清潔劑，輕力來回拭擦即可抹走。
雙氧水
可用1%濃度的雙氧水拭抹。使用前務必先在不顯眼處小範圍測試，確認無異樣後再大面積使用。
防水牆面：若牆面為防水材質，可直接用水清洗，但洗淨後務必用乾毛巾吸乾水分，防止受潮。
油性污垢
蛋黃醬等油性污垢需盡快清潔。
白醋稀釋
將白醋以1:3的比例稀釋，用醋水沾濕抹布輕抹油跡。及時處理可避免污漬變得頑固難除。
牆面清潔小貼士：謹慎操作保牆面
測試先行
任何清潔劑或方法，務必先在牆壁不顯眼處小範圍測試，確認不會造成牆面褪色、脫漆或損壞，再進行大面積清潔。
輕柔操作
擦拭牆面時力量應輕柔，避免過度用力磨損牆面漆。
及時清理
發現污漬後最好盡快清潔，污漬停留時間越長，越難以完全清除。
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