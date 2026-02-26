太古地產馬年部署推出灣仔皇后大道東及鰂魚涌濱海街項目｜一手市況

太古地產住宅業務董事杜偉業表示，過去一年集團旗下住宅項目錄得令人鼓舞的銷售表現，藉此感謝市場對太古品牌、卓越設計及匠心質素的認可與追求。在低息環境持續，經濟表現持續改善，加上本地及內地買家強勁購買力支持下，香港樓市氣氛穩步升溫。集團對馬年住宅銷售前景充滿信心，並將繼續推出優質單位滿足市場需求。

太古地產(1972)住宅團隊聯同各大地產代理管理層於昨日(25日、馬年正月初九)舉行團拜，寓意新一年業績豐收、業務順遂。集團表示，展望馬年，將積極推進其他重點住宅項目，包括灣仔皇后大道東269號及鰂魚涌濱海街項目。

涵蓋兩座超級豪宅的深水灣道6號近月成功售出，總成交金額達22億元，呎價創下近年香港豪宅市場高位。此項目獲得本地及國際買家熱烈追捧，再次印證太古地產在頂級豪宅領域的領先實力，以及對品質與設計的堅持。

海德園積極考慮新一輪銷售部署

至於集團與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」迄今售出130伙，總銷售額超過11億元。昨日再錄得一宗成交，為第3座26樓D室，兩房開放式廚房向東南單位，實用面積538方呎，成交價912萬元，呎價約16,952元。項目第1期現樓及頂級會所即將落成，將成為港島臨海住宅的新標準。鑑於向隅客人反應熱烈以及市場利好因素，集團正積極考慮新一輪銷售部署，詳情將於稍後公布。