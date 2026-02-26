宏安黃大仙飛鳳街項目命名「薈淳」 提供195伙 主打兩房｜新盤登場

程德韻指出，「薈淳」屬集團旗下「the met.」精品住宅系列，於2024年推出同區「薈鳴」已經全盤售出，反映項目受買家認同及市場追捧。「薈鳴」側重鳳凰意象與區內街道的歷史聯繫，而「薈淳」則進一步深化，呼應鳳凰棲於梧桐、純粹高潔的特性，寓意項目在繁榮發展中回歸社區的本真。兩者共同構成一個從「鳴響新生」到「淳厚傳承」的發展。項目英文名稱「CONNEXT」由「Connect」（連接）和「Next」（未來）組成，意味著一種連結未來的生活方式——不僅是空間上的連結，更是人與人之間的情感交織、社群互動，以及與城市脈絡的深度融合。「薈淳」象徵一個新世代的生活平台，連接傳統與創新，為住戶開啟下一個精彩生活新篇章。

兩房單位提供 120 伙佔最多

宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟表示，「薈淳」涉及1座住宅大樓，標準單位實用面積由202至520方呎，層與層之間的高度約3.15米。兩房單位佔最多，涉120伙；另設38伙開放式及37伙三房單位。項目不僅以玻璃幕牆系統打造時尚現代的外觀輪廓，更在細節中融入傳統東方建築美學，於地下大堂入口及住宅單位設計中巧妙融合侘寂風格與人文質感，展現簡約而不簡單的空間哲學。

宏安地產營業及市務部助理總經理黃文浩補充，「薈淳」享獅子山郊野公園及鄰近公園合共超過600公頃綠意空間，同時坐擁鄰近港鐵站優勢。項目位處45校網區，亦鄰近私立學校德望學校及國際基督教優質音樂中學暨小學等優良學府；香港城市大學、香港浸會大學及香港理工大學等高等學府亦只是4站之內距離。目前，項目銷售中心及示範單位工程正進行中。