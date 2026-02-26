宏安黃大仙飛鳳街項目命名「薈淳」 提供195伙 主打兩房｜新盤登場

隨著樓價見底回升，發展商亦加快推盤步伐，九龍東迎來全新盤登場。宏安地產(1243)旗下位於黃大仙飛鳳街項目今日(26日)正式命名為「薈淳」(CONNEXT)，提供195伙，單位戶型涵蓋開放式、兩房及三房，部署今年第二季開售，定價將參考東九龍樓盤及近期市況。項目預計關鍵日期為今年8月31日，因此將會以短樓花期形式推出。
程德韻指出，「薈淳」屬集團旗下「the met.」精品住宅系列，於2024年推出同區「薈鳴」已經全盤售出，反映項目受買家認同及市場追捧。「薈鳴」側重鳳凰意象與區內街道的歷史聯繫，而「薈淳」則進一步深化，呼應鳳凰棲於梧桐、純粹高潔的特性，寓意項目在繁榮發展中回歸社區的本真。兩者共同構成一個從「鳴響新生」到「淳厚傳承」的發展。項目英文名稱「CONNEXT」由「Connect」（連接）和「Next」（未來）組成，意味著一種連結未來的生活方式——不僅是空間上的連結，更是人與人之間的情感交織、社群互動，以及與城市脈絡的深度融合。「薈淳」象徵一個新世代的生活平台，連接傳統與創新，為住戶開啟下一個精彩生活新篇章。
兩房單位提供120伙佔最多
宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟表示，「薈淳」涉及1座住宅大樓，標準單位實用面積由202至520方呎，層與層之間的高度約3.15米。兩房單位佔最多，涉120伙；另設38伙開放式及37伙三房單位。項目不僅以玻璃幕牆系統打造時尚現代的外觀輪廓，更在細節中融入傳統東方建築美學，於地下大堂入口及住宅單位設計中巧妙融合侘寂風格與人文質感，展現簡約而不簡單的空間哲學。
宏安地產營業及市務部助理總經理黃文浩補充，「薈淳」享獅子山郊野公園及鄰近公園合共超過600公頃綠意空間，同時坐擁鄰近港鐵站優勢。項目位處45校網區，亦鄰近私立學校德望學校及國際基督教優質音樂中學暨小學等優良學府；香港城市大學、香港浸會大學及香港理工大學等高等學府亦只是4站之內距離。目前，項目銷售中心及示範單位工程正進行中。
鴨脷洲「PORTO」最快下月發售
程德韻透露，「薈淳」料較「薈鳴」售價有合理提升，而在「薈淳」開售前，集團會先推出鴨脷洲「PORTO」，提供174伙，最快下月發售。至於其他在售項目包括北角「101 KINGS ROAD」及鰂魚涌「FINNIE」，豪宅方面會繼續推售薄扶林「MOUNT POKFULAM」。
新一份《財政預算案》建議1億元以上的住宅物業交易印花稅稅率，將由4.25%調高至6.5%，程德韻認為，短期內或會帶來心理影響，但在豪宅供應稀缺，買家以購入心頭好為主，中長期對豪宅市場走勢仍然看好，政府選擇調整印花稅舉動更能反映對樓市走勢的信心。對於近期樓價見底回升，程德韻指，集團旗下項目成交價較去年有約10%至15%的升幅，展望今年樓價升幅可有雙位數。