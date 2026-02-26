雅盈峰加推5伙 下周一招標發售｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利豪宅新盤「雅盈峰」今日(26日、大年初十)於中環項目展銷廳舉行新春團拜活動，與一眾盈大同事及地產代理喜迎馬年，寓意新歲馬到功成、駿業宏興。現場更安排切金豬及醒獅巡遊，氣氛十分熱鬧。同日，項目宣布加推5伙，並將於下周一(3月2日)以招標形式發售。
盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，「雅盈峰」開售以來表現突出，踏入馬年第一天，更刷新項目單日成交宗數及金額紀錄，成為馬年首個「雙冠王」。項目開售僅一個多月，截至今日已累錄39伙成交，總成交金額逾13.5億元；最高成交呎價達60,388元，期間亦吸引不乏大手買家購入整層單位。有見市場反應持續熱烈，項目最新加推5伙，分別為3樓B及C單位、5樓C及F單位，以及12樓D單位，訂於下星期一(3月2日)以招標形式發售。所有單位均屬於備受追捧的「PRIME COLLECTION」系列，提供寬敞一房至兩房一套間隔，實用面積介乎380至635方呎。連同將於明日(27日)及後日(28日)招標發售的9伙，未來數日合共有14伙應市，進一步滿足市場需求。
盈大地產市務助理總經理李嘉兒稱，項目成績非常理想，市場反應熱烈。到目前為止，買家及參觀客人當中，內地及本地客人比例分別約為60%及40%，而投資者與自用買家比例亦相當平均。公司觀察到不少買家選擇「雅盈峰」，均因為鍾情項目難得的中半山稀缺豪宅地段，步行約7分鐘直達中環站。景觀方面更是全港罕見『雙園環抱』環迴景觀，享有極闊全景視野。而項目目前正準備進行拆棚工程，預計於3月中大致完成。屆時準買家可更清晰欣賞由著名建築師Paul Kenkō Tange丹下憲孝設計的項目外觀。
盈大地產高級銷售經理郭庭豐指，項目在新春期間仍錄得數百組準買家預約參觀，其中不少為內地買家特意把握春節假期來港睇樓；亦有居於山頂及中半山的家庭客，有意購入作自住或長線投資。其中部分內地客人亦表示一直有留意香港豪宅成交，可見市場對項目的強烈關注。
「雅盈峰」提供99個住宅單位，實用面積由約380至2,523方呎，標準戶型涵蓋一房至四房兩套，主打三房或以上大宅，另設限特色單位。