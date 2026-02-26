會德豐地產去年銷售額按年增20% 主席梁志堅料今年樓價升8%至10%

會德豐地產今日(26日)舉行傳媒新春團拜，集團主席梁志堅表示，集團於2025年合共售出2,307個單位，連同車位銷售，總銷售金額逾265億元，較2024年約221億元，增長逾20%。 梁志堅稱，今年樓市顯著復甦，隨著經濟市況穩步向好、減息激活一、二手市場成交，加上股市暢旺，入市信心增強。今年樓市有望價量齊升，今年樓價至年底有望上升約8%至10%。他續稱，過往香港住宅市道「係好一段時間，更有一段時間較低迷，住宅落成後需要時間去消化」，之前受到疫情、世界政局等影響，不過香港背靠內地，有得天獨厚的優勢，加上政府近年極力吸引中東、東南亞等資金，直言「香港係全世界最有機會嘅地方」。

新一份《財政預算案》對樓市著墨不多，梁志堅指，目前地產市道仍在復甦階段，大致而言地產業界都表示歡迎。對於政府建議1億元以上的住宅物業交易印花稅稅率，將由4.25%調高至6.5%，他直言對部分發展商「有點唔高興」，對樓市復甦勢頭或有影響，然而億元豪宅對整體成交佔比較低，相信是次加稅對豪宅買家影響不大。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，集團今年計劃推售4個全新項目，合共涉及逾1,000伙，頭炮為與港鐵(066)合作發展的黃竹坑港島南岸壓軸一期「DEEP WATER SOUTH」，分兩期發展，其中第6B期已上載樓書，提供154伙，主打三房及四房大宅。至於第6A期今日上載售樓說明書，提供463伙，實用面積由297至2,011方呎不等，主要涵蓋一房、兩房及三房單位，今晚更舉行南法貴族主題VIP NIGHT，讓特選貴客優先參觀展覽廳。及後將推出上水古洞項目第1期，提供457伙，主攻年輕及專才買家。