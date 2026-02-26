瑜意料下周開放展銷廳及示範單位 首張價單將不少於50伙｜尖沙咀新盤

華懋集團旗下尖沙咀德興街新盤「瑜意」，今日(26日)公佈項目建築設計細節，並正式上載售樓說明書，項目最快將於下周開放展銷廳及示範單位予公眾參觀。

華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，項目為尖沙咀區內5年以來的新盤，預計關鍵日期為2026年9月16日，樓花期僅約7個月，相信對市場更有吸引力。自命名後，項目收到不少有興趣客人查詢，料下周開價，首張價單計劃推出最少50伙，主要為一房單位。

華懋集團項目總監羅日榮表示，「瑜意」以「Modern Zen Living」為設計主題，融合東方禪意美學與現代精品風格，為繁盛鬧市中帶來新一代禪意生活。入口大堂設計高雅大氣，超過 8 米高樓底的「ZENDO HALL瑜藝大堂」設有「Washi Light」特色和紙藝術吊燈，並以天然雲石牆襯托，石紋如水墨畫流動般，營造雅緻高尚的空間感。項目外牆採用玻璃幕牆設計，具隔熱、隔音及節能效果，為住戶提供更舒適的居住體驗。另外，不設露台及工作平台，令室內空間視線更開闊，室內空間更實用和靈活。項目獲得綠建環評BEAM Plus暫定鉑金級認證，以及WELL v2預認證，讓住戶能享受舒適與健康的居住環境。