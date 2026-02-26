幸薈平台特色戶430萬成交 呎價逾2.3萬創新高｜長沙灣新盤

俊和物業發展集團總經理何俊威指，項目迄今售出84伙，累計總成交額3.2億元，當中最高成交樓價達606.5萬元，最高成交呎價達23,243元。項目近日已啟動交樓入伙程序，相信可以即買即住或放租之後會加速銷情，成交宗數及呎價均有望再創記錄。

益兆集團控股副總裁林浩表示，「幸薈」位處西九龍黃金圈核心位置，推出迄今銷售成績理想，踏入馬年之後成交持續暢旺，上述開放式連平台的特色戶成交，呎價再創項目新高，足見項目備受買家及投資者歡迎，成績令人鼓舞。

由益兆集團及俊和合作發展的長沙灣「幸薈」今日(26日)成功招標售出2樓E室，實用面積185方呎，連634方呎平台特色單位，成交價430萬元，呎價約23,243元創項目新高。

雋薈售出最後 1 伙連天台特色戶 全盤沽清套現 5 億

益兆集團控股銷售及營銷總監黃詩詠稱，本港樓市甫踏入2026年即出現小陽春，1月份一手樓銷量約2,400宗，不但打破農曆新年前樓市的例淡局面，按年更急升兩倍有多，創15個月新高。隨着減息期開始、人才持續流入以及新盤熱銷的帶動下，累積的市場購買力已釋放，同系的旺角「雋薈」最後1伙連天台的特色戶亦順利售出，全盤可出售單位已全部售罄，總成交額達5億元。

俊和物業發展控股物業發展高級經理潘燿基表示，有見之前兩個項目均獲得不俗銷情，加強兩大發展商繼續投資本地房地產的信心，未來集團會全力籌備位於土瓜灣的重建項目，地盤面積約9,100方呎，詳情將會在之後適時公布。