資本策略地產馬年部署推兩個港島全新盤 共涉160伙｜一手市況

資本策略地產今日(26日)舉行新春團拜，執行董事何樂輝表示，展望馬年，集團旗下將有兩個全新項目登場，其中位於銅鑼灣信德街項目，為單幢式住宅，僅設約40餘伙，主打中小型單位，最快今年下半年推出。銅鑼灣黃金地段供應稀罕，為區內近年罕有一手項目新供應，相信將吸引區內年輕家庭。 此外，集團位於中環威靈頓街160至164號項目，現時正於規劃階段，將提供約120伙，以中小型單位及小量特色單位為主。 何樂輝指，集團今年會繼續推售其他項目，包括佐敦「高臨」提供259伙，迄今售出252伙，套現約23.8億元。項目已屆現樓，今年將積極推售餘下7個單位，包括最後1伙天際特色大宅，其中「臨海．天際屋」第A2座31樓A室，實用面積1,452方呎，連64方呎平台及386方呎天台，位處項目頂樓可享開揚維港海景，有望挑戰項目售價及呎價新高。另外，「高臨」基座部分商業大樓及零售樓面，共10層，商業部分總樓面面積116,497方呎，零售總樓面面積42,388方呎，適合各大企業總部、醫療機構及教育行業進駐。

此外，上水「華第」於去年售出2個大宅，套現約1.8億元。其中獨立洋房E獲國際著名建築、室內設計師梁志天青睞，以8,800萬元入市。項目第1、2期暫共錄3宗成交，合共套現約3億元，有望於今年再有承接。 至於渣甸山豪宅項目「皇第」於2025年沽出最後1伙天際特色大宅，全盤沽清，售出約16伙，套現約42億元，反映市場對港島頂級豪宅項目需求殷切。

預計上半年樓價有單位數升幅 樓市方面，何樂輝預計上半年樓價將平穩向上發展，料有單位數升幅。周三(25日)公布的《財政預算案》將新物業印花稅針對超級豪宅調整稅率，提高1億元住宅物業印花稅由4.25%至6.5%，對整體樓市影響輕微。加上豪宅供應珍罕，樓市市況向好，料億元以上物業不會因印花稅增加而減價出售，整體億元豪宅成交量將續創新高。而早前多個市區新盤推售，均錄不俗成績，反映市場對於交通便利、位於市區中心之項目有所追求。同時預料投資者亦會將資金重投物業市場，加上內地買家及專才來港置業氣氛活躍，帶動成交，故料市區新盤潛力仍可睇高一線。