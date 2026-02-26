瑜意樓書出爐！涉164伙 面積274至468呎 主打一房｜尖沙咀新盤

「瑜意」樓高13層，實用面積由274至468方呎，其中一房戶佔139伙，佔比近85%。

華懋集團旗下尖沙咀德興街新盤「瑜意」，正式上載售樓說明書，提供164伙，戶型由開放式至兩房，主打一房戶，預計關鍵日期為今年9月16日，樓花期僅長約7個月。

「瑜意」單位戶型涵蓋開放式、一房及兩房戶型，並設有連平台或連天台特色單位，實用面積介乎274至468方呎。當中標準一房單位佔最多，提供119伙，佔全盤單位約72%，實用面積介乎285至349方呎。開放式單位設9伙，實用面積282方呎；兩房單位涉12伙，實用面積介乎440至468方呎。另設24伙連私人平台或私人天台特色單位，實用面積由274至462方呎。

全盤面積最細單位為2樓E室，實用面積274方呎，連43方呎平台，開放式間隔。至於面積最大為16樓E室，實用面積468方呎，屬兩房間隔。