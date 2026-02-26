瑜意樓書出爐！涉164伙 面積274至468呎 主打一房｜尖沙咀新盤

華懋集團旗下尖沙咀德興街新盤「瑜意」，正式上載售樓說明書，提供164伙，戶型由開放式至兩房，主打一房戶，預計關鍵日期為今年9月16日，樓花期僅長約7個月。
「瑜意」樓高13層，實用面積由274至468方呎，其中一房戶佔139伙，佔比近85%。
「瑜意」單位戶型涵蓋開放式、一房及兩房戶型，並設有連平台或連天台特色單位，實用面積介乎274至468方呎。當中標準一房單位佔最多，提供119伙，佔全盤單位約72%，實用面積介乎285至349方呎。開放式單位設9伙，實用面積282方呎；兩房單位涉12伙，實用面積介乎440至468方呎。另設24伙連私人平台或私人天台特色單位，實用面積由274至462方呎。
全盤面積最細單位為2樓E室，實用面積274方呎，連43方呎平台，開放式間隔。至於面積最大為16樓E室，實用面積468方呎，屬兩房間隔。
發展商表示，樓盤以「Modern Zen Living」為設計主題，融合東方禪意美學與現代精品風格。入口大堂設計高雅大氣，超過8米高樓底的「ZENDO HALL瑜藝大堂」設有「Washi Light」特色和紙藝術吊燈，並以天然雲石牆襯托，石紋如水墨畫流動般，營造雅緻高尚的空間感。項目外牆採用玻璃幕牆設計，具隔熱、隔音及節能效果，為住戶提供更舒適的居住體驗。另外，單位不設露台及工作平台，令室內空間視線更開闊，室內空間更實用和靈活。項目獲得綠建環評BEAM Plus暫定鉑金級認證，以及WELL v2預認證，讓住戶能享受舒適與健康的居住環境。
「瑜意」延續集團以人為本的設計理念，希望為區內帶來另一個全新的住宅地標。項目基座設計靈感源自東京表參道，設計團隊特意將建築基座後移以擴闊入口大道，兩側設有種滿綠色植物的綠化牆，創造自成一格的「ZENDO PLAZA迎意廣場」，讓住戶在繁華尖沙咀中仍能感受到高綠化與高私隱的生活氛圍。項目地面層設有約4,000方呎商業空間，以全落地玻璃設計接連室內與室外廣場空間。發展商計劃引入嶄新Urban Box生活概念，將整個「ZENDO PLAZA 迎意廣場」打造成策展型的體驗空間，引入充滿活力及具特色主題的品牌進駐。