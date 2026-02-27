熱門搜尋:
出版：2026-Feb-27 07:30
更新：2026-Feb-27 07:30

大圍金獅花園兩房減價30萬 買家百元印花稅入市(有圖)｜二手樓成交

30

樓市氣氛向好，細價樓交投活躍，大圍金獅花園近日連錄交投。富堡城物業董事廖志財表示，該行最新促成金獅花園2期金冠閣(G)中層08室成交，單位實用面積約321方呎，兩房間隔。

廖志財指，單位本月放售，開價420萬元，最終減價30萬元或約7.1%，以390萬元易手，呎價約12,150元。

據悉，原業主於1993年以122萬元買入單位，持貨約33年，現轉售帳面獲利268萬元，物業期內升值近2.2倍。資料顯示，金獅花園位於大圍翠田街5-7號，1986年入伙，分為2期共有13座，提供2,768個單位。

即睇大圍金獅花園放盤 (House730)

⇊直擊金獅花園2期金冠閣(G)中層08室⇊

