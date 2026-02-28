蛇年40%屋苑跑贏大市！4個升幅超過兩成 黃埔花園冠絕全港｜樓市數據

經歷連續三年低潮後，蛇年樓市終於翻身。中原城市領先指數CCL全年升幅達7.8%，為近八年最大升幅，而四成屋苑升幅更跑贏大市，部份甚至突破兩成，升勢明顯擴散。

樓市已逐步擺脫頹勢，美國重啟減息更進一步推動復甦。蛇年內，CCL涵蓋的143個成份屋苑錄得12,002宗買賣登記，較龍年增加逾兩成，交投量連升三年。數據顯示，市場已由「止跌回穩」過渡至「價量齊升」，轉勢訊號愈來愈明顯。

在眾多屋苑之中，共有57個藍籌屋苑升幅高於整體指數，其中51個錄得一成以上升幅，更有四個屋苑升幅超過兩成。包括紅磡黃埔花園、尖沙嘴港景峯、柴灣杏花邨及觀塘麗港城。這些屋苑成為今輪升浪的「樓市火車頭」。