50指標屋苑買賣按周再減56% 創55周新低 利嘉閣：假期致交投幾近冰封｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上周正值農曆新春長假期，加上前後多請兩日假，即可連接兩個周末，自製九日悠長假期，故導致樓市交投幾近冰封，出現顯著回落。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（16/2—22/2）共錄50宗買賣個案，較前周（9/2—15/2）的113宗再減少56%，連減三周並創自去年農曆新年以後的五十五周新低，惟較對上一次農曆新年期間的32宗增加56%。

三區交投量全線向下

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區交投量全線向下，當中以九龍區的減幅最顯著，九龍區21個指標屋苑上周共錄16宗交投，較前周的56減少71%，當中黃埔花園及麗港城各錄1宗買賣，分別按周急減86%及75%；海逸豪園、新都城及將軍澳中心分別錄得1宗、2宗及1宗交投，按周減少介乎60%至67%；美孚新村上周錄得4宗買賣，較前周的9宗減少56%；維港灣交投量由前周的2宗，減少50%至上周的1宗。

港島區方面，8個指標屋苑上周共錄7宗買賣，較前周的15宗減少53%，其中康怡花園交投量由前周的4宗，減少50%至上周的2宗；南豐新村、鯉景灣、杏花村及藍灣半島期內暫未聞交投，齊齊「捧蛋」。