1月轉按登記按月跌7.3% 中原按揭：處於低水平橫行狀態｜樓市數據

根據中原研究部數據顯示，2026年1月銀行轉按錄得547宗登記，按月跌7.3%，按年升1.3%，數字反映轉按登記量整體上僅較去年底的低位稍為回升，目前主要處於低水平橫行狀態。轉按市道持續偏淡有其原因，是因為銀行曾於2023年上調新造及轉按計劃息率，導致早年承造按揭的業主，其現有供樓利息仍低於現時市場按息；再者，儘管去年起樓價靠穩回升，但樓價仍屬低水估價低於高位仍達逾兩成多，造成轉按誘因仍薄弱。巿佔率方面，首五位銀行排名不變，分別為中銀香港、滙豐銀行、渣打銀行、恒生銀行及東亞銀行，當中中銀香港以22.3%巿佔率於2026年首月排名第一，連續7個單月穩佔轉按巿佔首席。
中銀單月七連冠
根據中原按揭研究部及土地註冊處數據，2026年1月銀行轉按登記共錄得547宗，較2025年12月份的590宗按月跌7.3%。2026年首月仍然超過500宗，對比2024年底的極低位有所回升，但仍屬低水平。若對比過往轉按市道正常活躍期平均每月逾千宗的水平，目前的登記量仍屬低位，整體轉按市道未屬活躍。
中原按揭研究部數據顯示，巿佔率方面，首五位銀行排名不變。中銀香港錄得122宗登記，相比2025年12月份（146宗）減少16.4%，市佔率為22.3%，按月跌2.4個百分點，但仍持續7個月領先轉按市場。至於滙豐銀行錄得100宗登記，宗數按月跌16.7%，排名維持第二，市佔率約18.3%，按月跌2個百分點。渣打銀行以53宗登記(市佔率9.7%)排行第三。恒生銀行排名維持第四，市佔率按月跌2.2個百分點，2026年1月市佔率跌至7.3%(40宗)。東亞銀行、工銀亞洲、上海商業銀行及大新銀行，分別位列第五至八位；信銀國際及華僑銀行香港以17宗登記並列第九位。