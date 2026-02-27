1月轉按登記按月跌7.3% 中原按揭：處於低水平橫行狀態｜樓市數據

根據中原研究部數據顯示，2026年1月銀行轉按錄得547宗登記，按月跌7.3%，按年升1.3%，數字反映轉按登記量整體上僅較去年底的低位稍為回升，目前主要處於低水平橫行狀態。轉按市道持續偏淡有其原因，是因為銀行曾於2023年上調新造及轉按計劃息率，導致早年承造按揭的業主，其現有供樓利息仍低於現時市場按息；再者，儘管去年起樓價靠穩回升，但樓價仍屬低水估價低於高位仍達逾兩成多，造成轉按誘因仍薄弱。巿佔率方面，首五位銀行排名不變，分別為中銀香港、滙豐銀行、渣打銀行、恒生銀行及東亞銀行，當中中銀香港以22.3%巿佔率於2026年首月排名第一，連續7個單月穩佔轉按巿佔首席。