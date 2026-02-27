中原：調高豪宅印花稅料刺激5001萬至1億元交投再創新高

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，《財政預算案》政府宣布將樓價1億元以上住宅物業印花稅由4.25%上調至6.5%，預料措施對逾億元的私人住宅成交影響輕微，因為以往辣招稅款曾高達三成，稅款相對物業價值佔比不大。
2025年價值1億元以上的私人住宅買賣登記(包括一手及二手，扣除1億元以上內部轉讓交易計)錄171宗，按年升16.3%，佔5,000萬元以上比例錄23%，估計增加印花稅後，這類豪宅成交或略為減少，但佔比將可維持約兩成水平。調高逾億元住宅印花稅，物業成交價為1.1億元上下水平最受影響，部分買家或轉投5,001萬至1億元的豪宅，2025年此類買賣錄580宗，按年升17.6%，創5年新高，佔5,000萬元以上比例錄77%，隨着政策實施，5,001萬至1億元買賣有望再創新高，佔比高企八成。
去年5000萬以上私宅買賣量按年升17.3%
2025年價值5,000萬元以上的私人住宅買賣合約登記(包括一手及二手，扣除1億元以上內部轉讓交易計)錄751宗，總值773.22億元，按年升17.3%及13.7%，宗數創5年新高。當中二手交投量按年大升46.1%，升幅跑贏一手的6.1%，令二手宗數比例明顯回升7個百分點至35%，而一手宗數比例則由72%回落至65%。
億元以上二手交投升幅最明顯
二手豪宅成交活躍，以1億元以上二手交投升幅最明顯，2025年錄74宗及179.57億元，按年急升89.7%及100.4%，因此佔5,000萬元以上二手比例亦由22%推升至28%，按年增加6個百分點。同期5,001萬至1億元二手買賣錄189宗及123.21億元，按年升34%及28.5%，惟升幅不及1億元以上，故佔5,000萬元以上二手比例錄72%，按年跌6個百分點。
一手方面，2025年1億元以上一手買賣錄97宗及197.35億元，按年跌10.2%及24.2%，以致佔5,000萬元以上一手比例降至20%，按年減少3個百分點。不過，同期5,001萬至1億元一手買賣錄391宗及273.10億元，按年升11.1%及16.6%，所以佔5,000萬元以上一手比例由77%上調到80%。