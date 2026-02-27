中原：調高豪宅印花稅料刺激5001萬至1億元交投再創新高

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，《財政預算案》政府宣布將樓價1億元以上住宅物業印花稅由4.25%上調至6.5%，預料措施對逾億元的私人住宅成交影響輕微，因為以往辣招稅款曾高達三成，稅款相對物業價值佔比不大。

2025年價值1億元以上的私人住宅買賣登記(包括一手及二手，扣除1億元以上內部轉讓交易計)錄171宗，按年升16.3%，佔5,000萬元以上比例錄23%，估計增加印花稅後，這類豪宅成交或略為減少，但佔比將可維持約兩成水平。調高逾億元住宅印花稅，物業成交價為1.1億元上下水平最受影響，部分買家或轉投5,001萬至1億元的豪宅，2025年此類買賣錄580宗，按年升17.6%，創5年新高，佔5,000萬元以上比例錄77%，隨着政策實施，5,001萬至1億元買賣有望再創新高，佔比高企八成。