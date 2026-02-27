萊坊：1月住宅成交按年爆升 101% 一手新盤持續主導

由於發展商積極推出新盤，一般住宅一手成交持續主導，1月份錄得 1,542宗成交，按年上升 101%。住宅租賃市場方面，交易活動同樣保持強勁。月租在20,000至130,000元的住宅供應日益緊絀，反映各類租盤需求殷切。月內準租戶爭奪優質住宅單位的情況進一步加劇，推動租金上升。

甲廈出租率上升帶動個別租金上升

香港島2025年的寫字樓租賃趨勢延續至2026年1月，中環優質甲級寫字樓出租率上升，市場可供出租的空置面積有限，帶動個別優質商廈的租金上升。受金融行業需求帶動，加上優質中環寫字樓市場缺乏空置寫字樓供應，傳統甲級寫字樓及次級地段的寫字樓亦有望受惠。

九龍區與2025年12月相比，九龍區寫字樓交易活動未如預期。然而，市場悲觀情緒正逐步緩和，反映於平均租賃面積擴大，主要由大型企業搬遷需求帶動。 面積超過 10,000 方呎的租戶正轉向更為「主動」的決策模式；有別於去年以短期續租為主，1 月在不確定性仍存的情況下已出現更多前瞻性行動，推動了縮減規模的搬遷活動。這類搬遷仍高度集中於九龍東，突顯該區市場持續承壓、復甦基礎仍然脆弱。