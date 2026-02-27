女力全開！利嘉閣新界戰區4大實力女將成績斐然 聯手衝破業績7300萬｜代理動態

利嘉閣地產新界戰區女力全開，其中4位實力才幹兼備的女性主管「巾幗不讓鬚眉」，憑藉卓越的領導力帶領團隊，去年合共創下逾7,300萬元業績，以傲人戰果證明女性在地產代理市場的頂尖競爭力。
上水中心分行首席聯席董事黃靜顏去年創下逾3,600萬元業績，榮膺公司最高人均營業額經理級別冠軍，以及最高營業額經理級別亞軍；元朗–朗屏8號A組分行高級聯席董事吳紫旭亦錄得近1,500萬元業績，其團隊成員多為「90後」、「00後」，年輕有為，展現新世代的拼勁與活力。
至於荃灣–映日灣B組分行高級經理李晓敏擢升為分行經理僅一年，即創下逾1,100萬元業績，表現突出；而荃灣–麗城分行高級區域董事李佩珍同樣創下逾1,100萬元業績，其曾獲「金獅」殊榮，深耕社區多年，憑藉對街坊及業主的深入了解，創出佳績。4份耀眼的成績表，不僅體現4位的超凡號召力與團隊凝聚力，更令旗下同事成為地產界「吸金」典範，團隊搵食指數爆燈！
利嘉閣地產新界區董事鄭健糧認為，公司向來用人唯才，不論性別，不拘背景，地產代理并非男士專屬，女性同樣為行業創出另一片天地。女性的前線精英更具親和力，擅長與客戶建立互信，並擁有靈活的營銷策略，能迅速適應市場變化。而其靈活性，使其在制定多元且有效迅速適應市場變化的營銷策略時，更得心應手。此外，不少利嘉閣女性主管在團隊管理上展現出更高的耐心與包容，善於激勵同事，營造積極氛圍，啟發及支持同事發展。正是這些特質，令新界戰區的一眾實力女將，脫穎而出，熠熠生輝。
鄭健糧強調，歡迎不同性別、背景精英加盟團隊，為公司注入多元力量與價值，攜手打造更多明日之星，進一步鞏固利嘉閣地產的地位。