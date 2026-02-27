女力全開！利嘉閣新界戰區4大實力女將成績斐然 聯手衝破業績7300萬｜代理動態

圖由左至右分別為荃灣–麗城分行高級區域董事李佩珍、上水中心分行首席聯席董事黃靜顏、元朗–朗屏8號A組分行高級聯席董事吳紫旭及荃灣–映日灣B組分行高級經理李晓敏。

利嘉閣地產新界戰區女力全開，其中4位實力才幹兼備的女性主管「巾幗不讓鬚眉」，憑藉卓越的領導力帶領團隊，去年合共創下逾7,300萬元業績，以傲人戰果證明女性在地產代理市場的頂尖競爭力。

上水中心分行首席聯席董事黃靜顏去年創下逾3,600萬元業績，榮膺公司最高人均營業額經理級別冠軍，以及最高營業額經理級別亞軍；元朗–朗屏8號A組分行高級聯席董事吳紫旭亦錄得近1,500萬元業績，其團隊成員多為「90後」、「00後」，年輕有為，展現新世代的拼勁與活力。