海外樓市｜日本地運分化 投資要識揀 長線首選福岡 中短線吼大阪

踏入入下元九運，全球地運與經濟格局正迎來翻天覆地的洗牌。不少熱衷於海外資產配置的香港投資者，近年將目光鎖定在日本的房地產市場。然而，堪輿學家唐碧霞表示，日本整體位於東方，在下元九運期間，東方正值「七赤破軍星」飛臨。七赤星在九運中屬於「退氣之星」，這意味著日本整體的「財位」正處於消退狀態。 撰文：Wendy全球樓行 唐碧霞指，財氣減退與日圓貶值息息相關。退氣財位預示著經濟活動的減緩，過去那種蓬勃的賺錢效應將不復見，商業的利潤空間會被壓縮。在這種氣場下，日圓匯率的持續貶值幾乎是不可逆的趨勢。另外，破軍星亦帶有破壞、爭執與損失的意象。這代表日本在未來容易面臨較多紛爭、盜賊問題，甚至在天災人禍，尤其是交通意外與自然災害方面需要特別防範。

局部地區入「正財」 有短暫刺激 她又指，日本現實中面臨嚴峻的「少子化」與「人口老化」問題，新生代的經濟活力大幅下降。日本若仍停留在上世紀經濟起飛期的思維模式，將難以扭轉頹勢。唯有徹底的產業轉型，尋找全新的經濟增長點，才能在退氣之中尋得生機。不過值得慶幸的是，2026年日本局部地區將步入「正財位」，預期屆時會有一波短暫的經濟活動刺激。 她表示，長線投資首選福岡，在九運期間，福岡較有投資潛力，風水學講究「山管人丁水管財」，福岡地理位置北面見水，配合吸納財氣的格局，加上當地近年來大力推動基礎設施建設，建議採取長線持有策略。

東京麻煩事多 升值空間受壓 至於大阪的風水格局則是部分地方「北面見水」，為當地帶來了不俗的經濟活躍度，雖然整體的長線爆發力與穩健不如福岡，但在九運初期依然具備良好的市場承接力。投資者適合作中短線操作，並利用大阪較高的市場流動性，在合理的利潤區間內進行買賣流轉，靈活套現。 至於作為日本首都東京位於整體版圖的東面，正值九運的「七赤破軍星」。七赤星屬退氣財位，意味著經濟擴張力減弱，且容易引發人為爭端、盜賊與麻煩事。這使東京物業的未來升值空間受到嚴重擠壓，投資價值相對較低。

唐碧霞指下元九運屬於「離卦」，代表中年女性當權。在一個傳統上以大男人主義色彩的日本，女性掌權無疑是時代的突破。近期備受矚目的政治人物日本首相高市早苗，其個人命理與日本未來的國運息息相關。

高市早苗的八字屬「土」，且屬於「身弱」之局，這意味著她極度依賴外界力量與盟友的支持。 若單憑個人力量，難以施展抱負。然而，她目前正步入「酉金」大運，與其出生月份的「卯木」形成強烈的「卯酉相沖」與「金木相剋」。這種命理衝突，預示著強烈的侵略性、爭執，甚至容易引發地緣政治上的摩擦與「戰爭」。 從面相而言，女士人中長及雙眼一大一小反映性格多疑，難以輕易信任他人，但同時又極度渴望且需要強大的盟友支持。她的言辭與政策往往帶有極強的侵略性，甚至曾因「出口術」引發市場震盪，導致貨幣與股市下跌。

高市早苗迎「印星」 有盟友支持 然而， 2026年她將迎來「印星」，代表會獲得強大盟友的實質支持。令其政治野心膨脹，但伴隨「金木相剋」的侵略性，可能會為日本甚至周邊地區帶來更多爭端與麻煩。不過高市早苗的「下庭」不夠飽滿，預示著晚年運勢及健康容易出現狀況。預計在2028年左右，她的身體健康將面臨較大挑戰。