新地北都8項目發展中 古洞南涉逾2700單位

新鴻基地產(016)昨公布截至去年底止中期業績，當中透露北部都會區發展，稱已並完成上水古洞南住宅項目的地契修訂，將項目的可建總樓面面積由約已16.2萬方呎，大增至約120萬方呎，分期興建超過2,700個中小型單位，成為近20年來北區最大型的住宅項目。
新地又指，過去5年積極發展位於北部都會區的項目，連同上述的古洞南項目，集團在區內共有8個發展中項目，總樓面面積合共超過450萬方呎，計劃提供約1萬個單位。此外，集團已成立專責小組，由高級管理層及專業顧問領導，持續研究該新發展區的潛力。
半年基礎溢利多17% 增派中期息
業績方面，新地去年底止半年純利102.47億元，按年大升36.2%；撇除投資物業公平值影響後，基礎溢利122.13億元，多16.7%；收入527.05億元，增32%；每股盈利3.54元；中期息0.98元，多3%。
集團期內在香港錄得的合約銷售額約174億元，另西沙SIERRA SEA上月推售，認購意向登記創下新高，合約銷售額超過90億元。集團計劃在未來10個月推售更多住宅項目，包括啟德天璽•海第2期、荃灣西站和元朗沙埔南項目、古洞項目第一期、第一城站項目及元朗東成里項目第一期。