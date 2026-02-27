新地北都8項目發展中 古洞南涉逾2700單位

新鴻基地產(016)昨公布截至去年底止中期業績，當中透露北部都會區發展，稱已並完成上水古洞南住宅項目的地契修訂，將項目的可建總樓面面積由約已16.2萬方呎，大增至約120萬方呎，分期興建超過2,700個中小型單位，成為近20年來北區最大型的住宅項目。

新地又指，過去5年積極發展位於北部都會區的項目，連同上述的古洞南項目，集團在區內共有8個發展中項目，總樓面面積合共超過450萬方呎，計劃提供約1萬個單位。此外，集團已成立專責小組，由高級管理層及專業顧問領導，持續研究該新發展區的潛力。