3新盤同日公布樓書 送蛇迎馬 樓市看俏 發展商群起推盤搶客

送蛇迎馬，各大發展商紛舉辦新春團拜及公布推盤大計，料假期後醞釀新一輪推盤潮。其中會德豐地產部署推售4個全新盤共涉逾1千伙，頭炮為與港鐵(066)合作的黃竹坑港島南岸壓軸一期「DEEP WATER SOUTH」，昨公布6A期售樓說明書，提供463伙，涵蓋一房至三房。
會德豐地產主席梁志堅稱，集團去年售出2,307伙，連同車位，總銷售金額逾265億元，較2024年221億元，增長逾20%。他指，隨著經濟市況穩步向好、減息激活一、二手成交，加上股市暢旺，今年樓市有望價量齊升，全年樓價料升約8%至10%。
會德豐副主席兼常務董事黃光耀表示，「DEEP WATER SOUTH」昨上載6A期MONT BLUE樓書，實用面積297至2,011方呎，標準戶包括180伙一房、150伙兩房及117伙三房，另設15伙平台特色戶及1伙天際特色戶。集團上半年擬推上水古洞項目1期共457伙。下半年則部署推出PEAK COLLECTION山頂種植道1號第3期，涉6座洋房，實用面積約6,000至7,500方呎；以及九龍半山龍庭里超級豪宅項目共15伙分層戶。
海瑅灣I提供1266伙 面積最大1716呎
另一鐵路新盤、由信和置業(083)牽頭發展的將軍澳日出康城13期「海瑅灣I」同日上載樓書，信置執行董事田兆源指，項目提供1,266伙，實用面積323至1,716方呎，涵蓋一房至四房間隔，主打兩房戶，而所有三房及四房戶均向海。
瑜意主打一房 樓花期僅7個月
華懋集團旗下尖沙咀德興街「瑜意」亦於昨日上載樓書，提供164伙，戶型開放式至兩房，主打一房，預計今年9月16日落成，樓花期僅長約7個月。
九龍區單幢新盤齊出擊
九龍區迎來兩個單幢新盤登場！新世界發展(017)旗下位於官涌街項目命名「瑧玥」，提供約60伙，涵蓋開放或及一房，日內上載樓書，最快下月開售，預計2028年3月31日落成，樓花期長約2年。
宏安地產(1243)旗下黃大仙飛鳳街項目命名「薈淳」，提供195伙，戶型涵蓋開放式、兩房及三房，部署第二季開售，預計關鍵日期為今年8月31日，樓花期僅約6個月。