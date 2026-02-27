3新盤同日公布樓書 送蛇迎馬 樓市看俏 發展商群起推盤搶客

送蛇迎馬，各大發展商紛舉辦新春團拜及公布推盤大計，料假期後醞釀新一輪推盤潮。其中會德豐地產部署推售4個全新盤共涉逾1千伙，頭炮為與港鐵(066)合作的黃竹坑港島南岸壓軸一期「DEEP WATER SOUTH」，昨公布6A期售樓說明書，提供463伙，涵蓋一房至三房。

會德豐地產主席梁志堅稱，集團去年售出2,307伙，連同車位，總銷售金額逾265億元，較2024年221億元，增長逾20%。他指，隨著經濟市況穩步向好、減息激活一、二手成交，加上股市暢旺，今年樓市有望價量齊升，全年樓價料升約8%至10%。