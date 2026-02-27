首匯最快下周公布樓書 涉及241伙 料3月開賣｜紅磡新盤

林達民表示，項目提供241伙，作為MIDTOWN SOUTH系列中的首席樓王，將交通、規劃與地段三大優勢完美結合，更補足區內大單位的供應不足的市場缺口。「首匯」主打中至大型單位，兩房及三房戶型佔全盤逾60%，亦特別規劃多個四房大宅。他稱，而今次備受矚目的王牌單位，為全盤僅此1伙的頂層天際特色戶29樓A室，屬四房一套連儲物間設計，實用面積850方呎，附設合共445方呎的雙空中私人平台。住戶可經客飯廳延伸的私人平台直達719方呎的私人天台，飽覽270度繁華市景及璀璨炫目的維港海景。

林達民稱，29樓A室的客飯廳以長方形布局，深約5.9米，並以玻璃摺門連接私人平台，進一步提升空間感；加上頂層單位層與層之間高度高達約3.5米，即約11呎6吋，空間格外寬敞舒適。同時，由客飯廳起橫跨睡房2及睡房3至私人平台、全長約20米的立面所成就的超廣角縱覽全景景觀，無論空間感還是實用性都屬同區罕見，充分展現闊落生活格局。此外，為切合大家庭住戶的需求，單位設有梗廚連工作室，有效提升活動及儲物空間。特別值得一提的是，為進一步提升住戶體驗，住宅升降電梯可直達天台樓層，有別於一般頂層單位需經樓梯連接戶外空間的設計，使室內與戶外空間的連接更加自然、方便。