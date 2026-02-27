中原施永青： 預期今年上半年樓價升15% 全年可升達2成

踏入丙午馬年，中原地產今天(27日)舉行新春團拜活動，誠邀各大發展商及銀行界朋友，共同慶祝這個充滿喜慶的時刻。

中原集團創辦人施永青表示，樓市復甦速度比預期中快，原於去年預期2026年全年樓價可升15%，但現時首2個月個別屋苑樓價升幅已達1成至1成半，相信上半年大部分屋苑升幅均可達15%，年底升幅更可接近20%。他補充，相信上半年發展商定價積極，同時上半年樓價升幅會大過下半年 。

中原集團行政總裁施俊嶸指，中原地產2025年充份把握機遇，亞太區去年全年錄逾43.5億元營業額，創4年新高，年內促成逾7,200宗一手成交，是2013年一手新例實施以來12年的新高紀錄，促成的一手成交金額達804億元。中原地產於2025年勇奪161個項目的銷售冠軍，再度力壓同行，成為促成最多一手成交及勇奪最多銷售冠軍的地產代理公司。

中原地產深知科技創新的重要性，積極將科技融入業務之中，以應對瞬息萬變的市場趨勢。配合人工智慧的迅速發展，中原去年積極推動房地產科技（PropTech）的應用，成效顯著。緊貼AI 的應用，中原於過去一年分別利用AI技術推出全港首創的「中原估算」及內部應用程式Smart AI Kit。去年8月，中原推出全港首個AI 樓價估算方案「中原估算」，為全港約130萬個私樓單位提供20億個樓價估算，且所有數據均可免費在中原網頁查閱，每周五定期更新。該方案今年1月份的網頁瀏覽量較去年8月大幅增長55%。連同原有的估價方案，兩大估算系統過去5年累計瀏覽量超過3,000萬次，反映數據廣受市場應用及認同。樓市氣氛持續向好，置業需求有增無減，相信估算需求及瀏覽量亦會有所增加。

年內中原地產亦與中原集團共同開發的Smart AI Kits，旨在幫助同事掌握新媒體營銷的技巧，提供各類小工具，例如「一鍵生成」的短片封面功能，讓同事能夠快速打造簡易高效而且個人化的網絡營銷策略。透過這些創新科技，中原地產不僅提升客戶的置業體驗，亦同時提升服務質素，加強市場競爭力。

最近，中原網頁推出全港首創的「戶型搵樓」功能，用戶可以按心水戶型搜尋同類開則的買賣、租賃放盤，以及成交紀錄，大幅提升「搵盤」和「睇市況」的用戶體驗。中原網頁瀏覽量大增，連續三年成為綜合評分最高地產代理網站。