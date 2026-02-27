ONE STANLEY推「送金迎稅」 優惠 買家獲贈足金黃金 價值達樓價約2%｜赤柱豪宅

馬年伊始，建灝地產集團於旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」舉行新春團拜活動，集團投資及銷售部董事鄭智荣主禮並安排了傳統醒獅表演賀歲，與各位地產精英同賀新春，共襄盛舉﹗鄭智荣亦聯同建灝地產集團銷售部副總裁吳傲楠，以及銷售部及市場推廣部團隊祝願各位傳媒朋友新年進步，事事如意，馬到功成！ 鄭智荣稱，「ONE STANLEY」自推出以來，市場反應熱烈，多間臨海獨立洋房及低密度特色分層大宅接連沽出，剛踏入2026年首月，已錄得兩宗逾億元成交，其中5號洋房更以逾2.46億元售出，創項目今年成交價新高。

鄭智荣續稱，財政司長最近公布新一年度《財政預算案》推出多項新措施，包括調高 多項免稅額、全速推進北都建設，以及大力發展智慧能科技等，可吸引更多科企及資金來港，料對本港短中長期經濟發展均有正面影響。而新《財政預算案》中亦把樓價1億元以上的豪宅物業印花稅，由樓價4.25% 略為調高至最多6.5%，相信政府認為富豪買家對豪宅需求高，價格敏感度較低，即使對億元以上超級豪宅少額加收印花稅，亦不會對其成交造成明顯影響，豪宅市場持續復甦會推高成交價和成交量，有助政府提高庫房收入。

為協助豪宅買家適應新的豪宅印花稅稅項，集團公布推出新春限時之「駿馬呈祥 · 送金迎稅」置業禮遇，由即日起至2026年3月31日期間，購入項目一手住宅物業之買家可獲贈足金黃金，名額3個，以價值1億元的物業計算，可獲贈足金黃金的價值高達約2.36%，較新推出的豪宅印花稅增幅更高，相信能吸引豪宅買家加速入市。是項置業優惠總價值最高達約708萬元，送完即止。 隨著市場踏入上行趨勢，相信整體樓市成交表現將持續向好，估計年內豪宅樓價將有8%至13%升幅，而中小型市場亦將有5%至10%升幅。

橡樹街/埃華街商住項目極短時間出撃 該集團旗下位於九龍城住宅項目「文曜」，鄭智荣表示，項目近月備受市場追捧並沽出多個單位，年初迄今已套現逾2.07億元，現時僅餘約19個單位可供出售。 此外，有見市區項目受市場熱捧，集團與市建局合作位於橡樹街/埃華街之商住項目，亦計畫於極短時間內出撃。 「ONE STANLEY」依山臨海而建，提供82伙，當中包括50伙11座4層高臨海低密度特色住宅單位及32幢豪華海景獨立洋房。當中洋房擁覽無際海景及設有私人升降機，另設地下低層及天台，以及連前後花園，部分更提供泳池。