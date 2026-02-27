DEEP WATER SOUTH將下月推6B期招標 VIP Night錄逾500組客優先參觀展覽廳｜黃竹坑新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」已上載第6A期及6B期售樓說明書後，今日(27日)開放兩個三房示範單位予傳媒參觀。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，示範單位最快明日開放予公眾預約參觀，部署先推出6B期「GRANDE BLANC」單位應市，下月上載銷售安排，以招標形式發售。

黃光耀稱，項目昨日(26日)舉行南法貴族、康城影展主題VIP Night，邀請特選貴賓參觀展覽廳，體驗由殿堂級時裝設計師何國鉦打造的南法奢華時裝Fashion show、紅地氈Catwalk環節、法國香檳雞尾酒表演等南法貴族活動，獲逾500組尊貴VIP親臨活動，當中不少為金融、醫護專業人士、名人及家族辦公室客人，盛讚活動完美體驗項目純大宅府邸的矜貴格調與南法生活主題。項目示範單位以第2座(2A)38樓A室為藍本搭建，備有經改動示範單位(附裝修及設計)及無改動示範單位，屬三房一套加工作間連洗手間戶型，實用面積922方呎，層與層高度高達3.325米，空間感十足；客廳及三間睡房同向，可飽覽近5,900呎南法水主題空間及蔚藍泳池景致，遠眺深水灣及壽臣山。